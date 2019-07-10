В эти выходные в «Севкабель порту» пройдет арт-ярмарка студентов Академии Художеств

Студенты Академии Художеств 12, 13 и 14 июля проводят арт-ярмарку “SUMMER ART MARKET” в клубе «КПД» в пространстве «Севкабель порт». Пришедшие на ярмарку познакомятся с тем искусством, которое академические художники делают в свободное от учебы время. Каждый из 35 авторов лично представит свою графику, живопись и скульптуру. Цены на небольшие работы – от 500 до 10 000 рублей, более крупные работы до 100 000 рублей.

Цель организаторов мероприятия показать, что академическая традиция может выступает самостоятельным ярким представителем современного искусства. За музыку и бар отвечает команда «КПД». Всех гостей ждёт фуршет в честь открытия выставки на втором этаже клуба. Если успеваете на ярмарку в эти выходные, то посмотреть работы участников можно будет на выставке в том же пространстве 15–28 июля.

SUMMER ART MARKET

«Севкабель Порт», пространство клуба «КПД»

12-14 июля с 12:00 до 22:00