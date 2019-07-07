Росстат оценил динамику цен по итогам 2018 года

В тройку по темпам роста цены входит газомоторное топливо, преимущественно бензин, который поднялся на 30,8%. В России по итогам 2018 года цены на пшено выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%. Из отчета Росстата следует, что это в 17 раз выше уровня инфляции.

Цены на сахар и яйца поднялись на 28,3 и 25,9%. При этом в 2019 году сахар и яйца стали лидерами падения цен: их средняя стоимость яиц в мае 2019 года понизилась на 15,5%, а сахара — на 3,7%, об этом сообщает РБК.

Общий рост цен на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру составил 4,5%. Среди лекарств быстрее всего дорожал валидол +23,6%.

За счет хорошего урожая гречневая крупа за 2018 год подешевела на 15,8 % - эта категория оказалась лидером по динамике снижения цен. Стоимость помидоров и огурцов за год понизилась в среднем на 8,2 %. Как отмечают эксперты, это связано со значительным количеством теплиц, а также комплексов, позволяющих выращивать продукты в течение всего года. Годовая инфляция в России в 2018 году составила 4,3%.