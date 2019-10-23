Тель-Авив — это как Берлин, только на море. Но кроме баров, шакшуки и пляжа тут есть музей, где работы Ротко соседствуют с Рембрандтом, а еще можно выпить кофе в саду современной скульптуры. «Собака.ru» узнал у директора Тель-Авивского музея изобразительного искусства Тани Коэн-Уцциэлли как клип поп-звезды, снятый в «храме искусства» привел тинейджерскую аудиторию и какие шедевры появились благодаря Пегги Гуггенхайм и Елене Рубинштейн.
Рой Лихтенштайн, шедевры Пикассо и равнение на Бейонсе — зачем идти в Тель-Авивский музей искусств
Музей, где провозгласили независимость Израиля
Тель-авивский музей искусства основан в 1932 году в доме первого мэра города Мэира Дизенгофа, еще до того как появилось государство Израиль. Дизенгоф был визионером и понимал — нельзя построить страну, если в ней нет большой культурной институции. Он пригласил в своей дом коллекционеров, которые хотели пожертвовать произведения искусства для нового музея. В качестве консультанта позвали Марка Шагала, сотрудничество с ним в итоге не сложилось, но художник подарил в коллекцию парочку своих работ. В 1948 году именно в музее была провозглашена независимость Израиля, как много таких стран вы знаете? В 50-е годы коллекция разрослась и переехала в новое здание, названное в честь Елены Рубинштейн — основательницы одноименной косметической компании. Павильон Елены Рубинштейн исполнен в стилистике «Белого города» — так называли кварталы Тель-Авива, построенные архитекторами школы «Баухаус» в 20–50-е годы. То есть павильон — это «белый куб», в котором есть четкая связь между внешним обликом и интерьером. Еще один знаменитый «донор» музея — Пегги Гуггенхайм. Она — коллекционер, открывшая самого дорогого художника современности Джексона Поллока, — подарила музею 30 важных работ, среди которых произведения Макса Эрнста, Магритта и Поллока.
Мурал Лихтенштайна
Директор музея Марк Шепс в 1989 году пригласил Роя Лихтенштайна для создания панно, которое отобразит стиль знакового художника поп-арта. Мурал состоит из двух частей: первая — абстрактная, а вторая — фигуративная. В этой композиции Лихтенштайн использовал образы шедевров Пабло Пикассо, Оскара Шлеммера, Марка Шагала и скульптора Александра Архипенко, которые хранятся у нас. Получилась авторская интерпретация музейной коллекции. Кстати, этот мурал — первое, что вы увидите, заходя в здание.
Как клип «израильского Егора Крида» поднял посещаемость музея?
В Израиле есть певец Омар Адам, очень популярный среди тинейджеров, на каждом его концерте — аншлаг. Он обратился к нам с просьбой разрешить съемки клипа в Тель-Авивском музее искусств. Сначала я хотела отказаться, надо сказать, я не большой фанат такой музыки, а потом задумалась: «а почему нет?» Бейонсе сняла великолепный клип в залах Лувра. Если Бейонсе сделала это, почему Омар Адам не может? Я согласилась. В течение месяца после выхода видео к нам пришло огромное число молодых людей, который спрашивали: «а где Омар Адам снял клип?» Посещаемость музея увеличилась, ведь обычно эти дети не ходят к нам. Если они приехали благодаря песне — это достижение. Нельзя сравнивать наш музей с Эрмитажем, куда специально приезжают толпы туристов. Во время встречи с Михаилом Пиотровским, он сказал мне: «Вы боретесь за то, чтобы привести как можно больше людей в музеи, а мы боремся за то, чтобы их пришло меньше».
«У вас есть час — зайдите в музей»
Каждый музей должен находить свой язык для диалога с аудиторией. Тель-Авивский музей изобразительного искусства обладает коллекцией высочайшего уровня: импрессионизм, экспрессионизм, кубизм, поп-арт, но нам хочется привлекать не только туристов. Нам важно быть интегрированными в обычную жизнь горожан. Например, в воскресенье днем человек не знает чем заняться — мы хотим стать тем местом, куда он пойдет со своей семьей. Поэтому у нас много мастер-классов, лабораторий для детей. У музея несколько лет назад была промо-компания, которая называлась «Если у вас есть час — заходите». Мы устраиваем в музее вечеринки, но это не потому, что это здорово — сделать вечеринку в музее. Это возможность для взгляда на искусство под новым ракурсом. Например, у нас есть программа Teder — в переводе с иврита «Волна». Для нее музей открывается ночью, приходит много молодых людей, которые слушают музыку, смотрят перформансы. Из-за соображений безопасности мы смогли продать на эту программу всего 4 тысячи билетов, но их раскупили за три часа.
Зачем Тель-Авивскому музею Евровидение?
В этом году Израиль принимал международный конкурс Евровидение и церемония жеребьевки проходила в нашем музее. Это конкурс поп-музыки, при чем тут музей искусства? Это международное культурное событие за которым по телевизору наблюдают тысячи людей по всему миру, нам важно показать что происходит в Тель-Авиве и Израиле, забыть на время о политической напряженности. Я не считаю, что нужно отделять «высокую» культуру от «низкой».
Сад скульптур
Архитектура музея современного искусства привлекает посетителей, особенно туристов. Наш комплекс состоит из двух частей — модернистское здание 70-х годов и новое, постмодернистское, по проекту американского архитектора Престона Скотта Коэна, которое было открыто 8 лет назад. Благодаря тель-авивскому солнцу и блестящей идее моего предшественника на посту директора у нас есть еще одно пространство — Сад скульптур Лолы Бир Эбнер. Там посетители могут рассмотреть работы Александра Колдера, Жака Липшица, Цадока Бен-Давида, а также отдохнуть в кафе. Сад открыт для всех желающих, он прекрасно подходит для перформативных практик, мы предлагаем арт-медиации для изучения этой коллекции скульптур на открытом воздухе. Сад отражает нашу миссию: спонтанное знакомство людей с искусством. Мы хотим давать новые знания без громких заявлений: «смотрите, мы вас образовываем».
Абстракция и мистика
До 2 февраля 2020 года у нас проходит выставка "A New Age: The Spiritual in Art", где представлены работы Марины Абрамович, Эммы Кунц, Хильмы аф Клинт. Ретроспектива последней художницы в апреле закончилась в нью-йоркском Музее Гуггенхайма и стала самой посещаемой за всю его историю — 600 тысяч человек пришли посмотреть на шведскую прародительницу абстрактного искусства. Хильма аф Клинт занималась духовными поисками, принимала участие в спиритических сеансах, поэтому ее искусство наполнено мистикой. Абстракцией она увлеклась в самом начале 20 века, до Малевича и Кандинского. 15 полотен аф Клинт — центральная часть выставки.
Интервью организовано Генеральным консульством Израиля в Санкт-Петербурге.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.