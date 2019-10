Рой Лихтенштайн, шедевры Пикассо и равнение на Бейонсе — зачем идти в Тель-Авивский музей искусств

Абстракция и мистика

До 2 февраля 2020 года у нас проходит выставка "A New Age: The Spiritual in Art", где представлены работы Марины Абрамович, Эммы Кунц, Хильмы аф Клинт. Ретроспектива последней художницы в апреле закончилась в нью-йоркском Музее Гуггенхайма и стала самой посещаемой за всю его историю — 600 тысяч человек пришли посмотреть на шведскую прародительницу абстрактного искусства. Хильма аф Клинт занималась духовными поисками, принимала участие в спиритических сеансах, поэтому ее искусство наполнено мистикой. Абстракцией она увлеклась в самом начале 20 века, до Малевича и Кандинского. 15 полотен аф Клинт — центральная часть выставки.