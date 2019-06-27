Последнюю неделю показывают уличную выставку Шишкина-Хокусая — экспонента Венецианской биеннале

В начале июня на Тележном переулке открылась уличная выставка Александра Шишкина-Хокусая —экспонента павильона России на Венецианской биеннале в этом году. До 30 июня петербуржцы могут посмотреть на ироничные скульптуры из фанеры — фрагмент инсталляции «Смотрящие», которая уже выставлялась на Триеннале современных российских художников в Музее современного искусства «Гараж» в Москве. Фанерные фигурки — оммаж скульптурам Государственного Эрмитажа с крыши Зимнего Дворца.

«Скульптуры, которые я сделал, – абсолютно временны. Фанерный материал расслаивается, гибнет... Мне важна эта игра: вечное искусство и тленность материала, разговор о том, рукописи все же горят или нет! На эту тему я сделал ещё один проект – фанерный «Летний сад», где тоже была ирония в противовес фетишизму в области искусства. И осознание, что мы не понимаем, где подлинное, а где то, что является новой подлинностью», — рассказывает художник.

Яркую и слегка провокационную акцию осуществила некоммерческая ассоциация «Староневский проспект», объединившая компании из индустрии моды с целью благоустройства и оживления той части Невского проспекта, что тянется от площади Восстания до Александро-Невской Лавры. Ассоциация в перспективе хочет сделать Староневский «Модным кварталом», как Montenapoleone в Милане или Saint-Honore в Париже.

Уличная выставка Александра Шишкина-Хокусая

Пересечение Тележного переулка и Невского проспекта

до 30 июня