Дополненная реальность, квадрокоптеры и геймификация: о стрит-арте будущего рассказывает художник Владимир Абих

Уличный медиа-художник Владимир Абих скрещивает стрит-арт с дополненной реальностью, размещая на стенах вместо рисунков видеопроекции и маскароны с собственным скульптурным портретом. «Собака.ru» расспросила его о том, каким будет уличное искусство будущего, как его изменят новые технологии и в чем особый путь петербургского стрит-арта.

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Маскароны с автопортретами Владимир Абиха, проект «Автопортрет»

Маскароны с автопортретами Владимир Абиха, проект «Автопортрет»

Проекция и тактичная интервенция Спрей на поверхности стены в центре Петербурга — для меня слишком грубый прием. Для стрит-арта важно гармонично встраиваться в пространство мегаполиса, а в таком городе, как наш, вторгаться нужно особенно этично и тактично. Поэтому появилась идея делать проекции на стены домов — это антивандальное и одновременно заметное решение. Например, на одной из моих проекций человек пишет «главное не повторяться», затем приходит дворник, закрашивает фразу, и так по кругу. Это бесконечная история вокруг стрит-арта: ребята рисуют, потом муниципальные службы закрашивают. Проекции на фасады не попадают в обычную практику уличного искусства, потому что для этого нужна электрическая сеть, нужен мощный проектор — это не трафарет или просто рисование. Да, проекции живут всего несколько часов, но недолговечность — сама суть стрит-арта. Еще один вид мягкой интервенции — это маскароны с моими портретами. Cмотришь на них и не понимаешь: так должно быть или нет, это настоящее или кто-то сам повесил, почему у него очки, корона на голове? Это подвешенное состояние зрителя очень ценно для меня.

Работа «Главное — не повторяться» — закольцованная видео-проекция, где надпись уличного художника закрашивает сотрудник ЖКХ

Работа «Главное — не повторяться» — закольцованная видео-проекция, где надпись уличного художника закрашивает сотрудник ЖКХ

Работа «Главное — не повторяться» — закольцованная видео-проекция, где надпись уличного художника закрашивает сотрудник ЖКХ

Дополненная реальность Город — это архаичная структура, за последние сто лет он не особенно изменился: автомобили, дома, реклама. Поэтому новых технологий в стрит-арте не появится, пока не возникнут новые технологии в самом городе. Так, жанр граффити родился благодаря аэрозольной краске, которую изобрели в 1950-х. Стрит-арт будет двигаться в сторону дополненной реальности, сейчас мы смотрим ее через экран смартфона, а через двадцать пять лет, наверно, появятся специальные линзы. Через них нам будут показывать контент: что сколько стоит, где что находится и кучу рекламы, которая отключается только за деньги. Стрит-арт в этой ситуации превратится в хакинг, он и сейчас нелегальное вторжение, только в будущем на улице ничего происходить не будет, художники станут внедряться в городское пространство с помощью программ. Небольшие метки на стенах, оставленные стрит-артистами, будут раскрываться в огромные мультимедийные скульптуры или картины. Все будет интерактивно: мы будем вступать с этими изображениями в коммуникацию или игру. Мне кажется, уличное искусство двигается к геймификации.

Игра TIME-PONG, которая проецировалась на стену брандмауэра в рамках фестиваля «Арт-проспект» в сентябре 2018 года

Коллаборации Художник Миша Мост как-то присоединил аэрозольный баллончик к квадрокоптеру, который двигался по заданному программой шаблону. Еще один эксперимент: художники собрали «принтер» из баллончиков, который благодаря системе тросов передвигался по стене вертикально, а механизм давил на клапаны, которые «пшикали» и рисовали картину. Нелегально собрать и запустить такую штуку не получится из-за трудоемкости процесса, к тому же нужна команда междисциплинарных художников. Есть ребята, которые умеют хорошо рисовать, но с технологиями не дружат, а ведь тут и программирование надо знать, и с «железом» уметь работать. Будущее таких «технологичных» уличных проектов — за коллаборацией художников, но это будет уже не стрит-арт, а легальные работы для фестивалей, с хорошим бюджетом.

Проект WALLSAVER — проекции тэгов граффити-художников на стену петербургского дома

Проект WALLSAVER — проекции тэгов граффити-художников на стену петербургского дома

Граффити как вечный жанр Бомбинг и граффити, то есть «автографы» художников на стенах, никуда не исчезнут, потому что это экстремальный спорт с привкусом нелегальности, от которого люди получают удовольствие. Сейчас это уже консервативный жанр, который практически не меняется, для него очень важно живое присутствие и живое взаимодействие с городом, со стеной. Когда рисуешь на улице, то получаешь адреналин от того, что ты смог сделать рисунок, — я получаю от уличной работы больше удовлетворения, чем от галерейной. Для человека естественно вступать в контакт с реальностью тактильно, не только через сенсорный экран и мультимедийные приблуды, поэтому жанр граффити никуда не денется. Он исчезнет только в государстве с тоталитарным устройством, как это произошло в Китае, где нет ни граффити, ни стрит-арта, — там с каждым годом совершенствуются системы тотальной слежки и распознавания лиц. Чем традиционнее государство, тем меньше там стрит-арта, потому что стрит-арт — это всегда голос единицы, голос снизу и приглашение жителей города к диалогу. Пока в России комфортная ситуация для уличного искусства: можно полицейскому объяснить, чем ты занимаешься, и тебя оставят в покое, поэтому у меня и у моих коллег редко доходило до штрафов.

Проект Владимира Абиха «Надпись на стене» — зрителям нужно отгадать на какой фотографии — реальная стрит-арт работа, а где — «фотошоп»

Проект Владимира Абиха «Надпись на стене» — зрителям нужно отгадать на какой фотографии — реальная стрит-арт работа, а где — «фотошоп»

Проект Владимира Абиха «Надпись на стене» — зрителям нужно отгадать на какой фотографии — реальная стрит-арт работа, а где — «фотошоп»

Убьет ли арт-рынок стрит-арт? Всего за каких-то пятнадцать-двадцать лет стрит-арт в России преодолел огромный путь от вандализма к статусу искусства, за последнее время это самое яркое течение, которое внесло вклад в мировую культуру, обзорные книги о contemporary art заканчиваются главой про него. Уличное искусство сейчас на пике: крупные галереи интересуются художниками с уличным бэкграундом, появились ребята, которые строят свою пиар-стратегию за счет принадлежности к стрит-арту, хотя уже давно не рисуют на городских стенах. Стрит-артисты тиражируют свой стиль, переносят на холсты, делают пресс-релизы для СМИ и коллаборации с брендами, а с улицей взаимодействуют всё меньше. В принципе, уже сегодня можно делать несуществующие рисунки в фотошопе и отправлять их в медиа, а если работу не найдут, то сказать, что коммунальщики уже закрасили. В противовес коммерциализации стрит-арта и красивым легальным муралам некоторые художники создают максимально грязные и корявые, похожие на каракули работы — своеобразный антистиль. Это естественный процесс: чем популярнее становится какое-либо явление, тем скорее происходит его разрушение. Главное, чтобы на этих руинах появлялось что-то новое.

Доходный дом генерал-адъютанта Баранова Садовая ул., 111–113 В 1910 году здание было перестроено архитектором Сергеем Гингером в стиле неоклассицизма для бывшего командира уланского полка. Фасады украшает обильный лепной декор по античным мотивам, а над парадным подъездом размещена скульптурная группа в виде тройки лошадей с санями — благодаря ей родилось прозвище «дом с лошадкой».