В Нотр-Даме прошла первая месса после пожара

Первая месса после крупного пожара состоялась в соборе Парижской Богоматери вечером 15 июня. В сгоревшем здании было опасно находиться, из-за этого все присутствующие носили защитные каски - об этом сообщает Reuters.

Служение проходило в небольшой часовне собора, которую не затронул огонь. Месса была посвящена освящению алтаря, в ней приняли участие архиепископ Парижа Мишель Опети, настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, несколько священников и прихожан - никого более не пускали из соображений безопасности.

Ранее министр культуры Франции Франк Ристер заявил, что собор Парижской Богоматери получил лишь 80 миллионов евро из тех 850 миллионов, которые обещали спонсоры.