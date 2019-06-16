В Нотр-Даме прошла первая месса после пожара
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фото: Reuters
Первая месса после крупного пожара состоялась в соборе Парижской Богоматери вечером 15 июня. В сгоревшем здании было опасно находиться, из-за этого все присутствующие носили защитные каски - об этом сообщает Reuters.
Служение проходило в небольшой часовне собора, которую не затронул огонь. Месса была посвящена освящению алтаря, в ней приняли участие архиепископ Парижа Мишель Опети, настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, несколько священников и прихожан - никого более не пускали из соображений безопасности.
Ранее министр культуры Франции Франк Ристер заявил, что собор Парижской Богоматери получил лишь 80 миллионов евро из тех 850 миллионов, которые обещали спонсоры.
Today for the first time since the April 15th fires that devastated the Cathedral, the Archbishop of Paris, Mgr Michel Aupetit, offered the Holy Sacrifice of the Mass in the Cathedral of Notre-Dame de Paris, on the Feast of the Dedication of the Cathedral. pic.twitter.com/zEzggdjymP— Catholic Sat (@CatholicSat) 15 июня 2019 г.
Напомним, в ходе разрушительного пожара, начавшегося в соборе Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари 15 апреля, был утрачен шпиль собора, обрушилась крыша, но внутренние интерьеры сохранились — после обнародования снимков внутри собора пользователи по всему миру были удивлены тому, как уцелели даже стулья, стоявшие рядами. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери постараются восстановить в течение пяти лет.
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