Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Сегодня, 15 июня, в возрасте 96 лет скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли - об этом сообщил в твиттере мэр Флоренции Дарио Нарделла.

«Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших деятелей мировой культуры. Мы присоединяемся к боли его близких. До свидания, дорогой Мастер, Флоренция никогда не забудет тебя», ― рассказал Нарделла.

За свою карьеру Франко Дзеффирелли был награжден пятью премиями Давида ди Донателло, двумя «Эми» и одной премией Британской академии кино и телеискусств (BAFTA). Кроме того, кинокартины Дзеффирелли дважды номинировались на «Оскар». Среди наиболее известных его работ: это «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой», «Гамлет» и сериал «Иисус из Назарета».