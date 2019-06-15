Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Сегодня, 15 июня, в возрасте 96 лет скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли - об этом сообщил в твиттере мэр Флоренции Дарио Нарделла.
«Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших деятелей мировой культуры. Мы присоединяемся к боли его близких. До свидания, дорогой Мастер, Флоренция никогда не забудет тебя», ― рассказал Нарделла.
За свою карьеру Франко Дзеффирелли был награжден пятью премиями Давида ди Донателло, двумя «Эми» и одной премией Британской академии кино и телеискусств (BAFTA). Кроме того, кинокартины Дзеффирелли дважды номинировались на «Оскар». Среди наиболее известных его работ: это «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой», «Гамлет» и сериал «Иисус из Назарета».
Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno. Franco #Zeffirelli se ne è andato questa mattina. Uno dei più grandi uomini della cultura mondiale. Ci uniamo al dolore dei suoi cari. Addio caro Maestro, Firenze non ti dimenticherà mai.🎈 pic.twitter.com/wAWq4YMQ5c— Dario Nardella (@DarioNardella) 15 июня 2019 г.
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