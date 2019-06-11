Самая дорогая картина в мире Salvator Mundi предположительно находится на яхте принца Саудовской Аравии

Картина «Спаситель мира» (Salvador Mundi), которую эксперты считают шедевром Леонардо да Винчи, по сообщению издания Artnet, находится на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Сейчас судно находится недалеко от египетского города Порт Саид.

В 2017 году работа была продана на аукционе Christieʼs в Нью-Йорке за рекордные 450 миллионов долларов, после чего ее передали владельцу, имя которого не было названо. С тех пор местонахождение картины оставалось загадкой. В июле 2018 года представители Лувр Абу-Даби объявили, что картину покажут в музее в сентябре, но выставка была отложена на неопределенное время без объяснения причин.

До продажи на аукционе «Спаситель мира» принадлежал российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, который купил ее у швейцарского арт-билета Ива Бувье за 127,5 миллионов долларов в 2013 году. В 2018 году Рыболовлев обратился в суд, чтобы получить компенсацию от аукционного дома Sotheby's за содействие в мошенничестве Бувье, который, по мнению предпринимателя, завышал цены на продаваемые работы.

На данный момент у специалистов нет единого мнения об авторстве работы. Некоторые эксперты Лувра считают, что «Спаситель мира» принадлежит кисти одного из художников школы Леонардо да Винчи, а не самому мастеру. При этом сообщалось, что Лувр собирается взять работу в аренду у музея Абу-Даби для показа на выставке в Париже, посвященной 500-летию со дня смерти да Винчи.

Сегодня, в «Манеже» состоится встреча с директором Музея Лувр Абу-Даби Мануэлем Рабате в рамках программы «New Now в Манеже».