Музей стрит-арта в заброшенном особняке в центре Петербурга: кто и зачем делает там выставки

Семья театральной художницы и продюсера мероприятий 5 лет живет в заброшенном особняке в центре Петербурга и приглашает знакомых уличных художников создавать работы во дворе. Этим летом в пространстве показали первую выставку и даже провели показ коллекции дизайнера Ольги Чернощековой. «Собака.ru» выяснила, как выглядит новый секретный музей стрит-арта и что там будет происходить этим летом.

Граффити во дворе особняка

Работа художника Александра Блота

Работы БЛС группировки

X-palace В прошлом году Надин Кона и Александр Парилов организовали экскурсии «для своих» по заброшенному особняку, где они живут. Так выяснилось, что в городе есть еще один музей стрит-арта: весь двор и внутренности старинного дома «забомбили» дружественные семье уличные художники. Оммаж знаменитой «Большой волне в Канагаве» японского художника Кацусики соседствовал с татуированной розовой лисой, а тэги анонимной петербургской группы «Осколки» смешались со «следами» команд и художников из Омска, Новосибирска и Москвы. В первый день этого лета в особняк пришли гости первой выставки, которая называлась «ЗВ» или «Закрытая выставка». Каждая комната была отдана отдельному автору: он мог вешать туда свои холсты и помещать объекты или бомбить стены, вступая во взаимодействие с уже существующими рисунками. Кроме того во дворе устроили вечеринку и показ коллекции дизайнера Ольги Чернощековой. «Закрытая выставка» продлилась один день, а на следующий уже была демонтирована, поэтому увидеть ее теперь можно только на фотографиях. Пока особняк, пожалуй, самое андерграундное пространство города: на открытии однодневной «Закрытой выставки» не было арт-критиков и типичной публики, которая приходит на вернисажи в музеи и галереи. Правда работает оно только по выходным в дни мероприятий, а адрес не разглашается — его узнают только те, кто покупает билеты через сайт с загадочным названием x-palace.

Работы художника MARKAPODMARKOI

Картины художника Gypsy Vova

Работы Адена ТПД

Грустный факт про петербургскую арт-сцену: в городе не хватает выставочных площадок, куда молодые художники могут попасть без арендной платы и лишней бюрократии. Поэтому современное искусство осваивает новые территории: крошечные мастерские превращаются в галереи, а кураторы идут вместо музеев на бывшие заводы. Если говорить о бывших особняках как арт-пространствах, то золотое время этой практики пришлось на начало и середину 10-х, когда еще не закрыли «Четверть» и «Тайгу». Арендаторов последней выгнали из-за московского иммерсивного шоу, ради которого даже перекрыли крышей двор. Поэтому особняк, где живут Надин и Саша, с потрескавшейся лепниной и остатками былой роскоши приглянулся не только стрит-артистам, но и художникам с академическим образованием. Само перемещение по его полутемным комнатам — иммерсивное шоу, которому не требуются актеры и посещение которого не нужно скрашивать бокалом шампанского.

Во время показала Оли Чернощековой

Во время показала Оли Чернощековой

Во время показала Оли Чернощековой

Об особняке и выставке «ЗВ» рассказывает Надин Кона, которая живет в нем уже 5 лет. Надин: «Я попала в этот особняк, когда его сквотировали разные ребята, пришла, чтобы тут рисовать диплом для Театральной академии и в итоге осталась тут со своим супругом Сашей. Мы навели в особняке порядок и следили, чтобы сюда никто не залезал. Я изучила историю этого дома и заметила, что он очень любит творческих людей, мне показалось, что с помощью искусства в него можно вдохнуть жизнь. Я театральный художник и работаю с пространством, поэтому считаю, что только художникам и музыкантам это под силу. Особняк — это мой духовный кураторский проект о возрождении красотой, который стал возможен благодаря моему супругу и друзьям, которые нас поддержали: помогли убраться, вынести весь мусор, подготовить освещение. Тех ребят, которых мы приглашали сюда рисовать заразились идеей проведения тут выставок и мероприятий.

Я изучила историю этого дома и заметила, что он очень любит творческих людей, мне показалось, что с помощью искусства в него можно вдохнуть жизнь.

Надин: Среди участников «ЗВ» — Виктор Забуга, татуировщик и художник из России, проживающий в Санкт-Петербурге. Он начал заниматься татуировкой в армии. Первая машинка была собрана из зарядки от нокии, зубной щетки, ручки и моторчика от принтера hp; первые татуировки набивал в коптерке за сигареты и конфеты. Его работы — квинтэссенция детской восприимчивости, минимализма, необычной подачи, проникающей в вас самой сутью. В рамках выставки Виктор создал своё пространство, в животворящем перформансе, населив его персонажами своих картин, выходящих за их рамки на плоскостность стен, словом и образом обживающих комнату особняка. Я показывала холсты и трафареты моих уличных персонажей — Королева Галлюнов и ее кот Сферикс».



Getto princess на фоне работ Gypsy Vova

Работы команды Hope

О планах на лето и взаимодействии с собственником особняка рассказывает муж Надин Александр Парилов, организатор мероприятий. Александр: «Компания, которой принадлежало здание, наняла нас, чтобы мы следили за его сохранностью, по сути несколько лет мы были хранителями особняка. Потом владельцы поменялись на более лояльных и мы решили делать мероприятия, идея которых давно витала в воздухе. Прошлым летом мы провели репетицию: приглашали «своих» на экскурсии, художники «бомбили» на стенах. Пускать в особняк всех желающих каждый день мы не можем: все-таки состояние здания этого не позволяет. Во время мероприятий в помещениях мы выставляем охрану, чтобы обеспечить безопасность. Планируем открывать выставки и делать события 4 раза в месяц, возможно, иногда неделю будем пропускать. Та выставка, которую мы показали на открытии уже демонтирована, каждый раз мы будем показывать новые проекты со своей атмосферой. Какие-то росписи останутся, но будут появляться новые. Ограничений нет: мы зовем и уличных художников, и графиков, и живописцев. В планах на середину лета — спортивное событие, но рассказывать о нем пока не можем. Следующая выставка будет 15 июня».





Комната, оформленная художницей Надей Коной

Zulanas Художница, участница «Закрытой выставки» Однажды меня позвали рисовать во дворе этого особняка в рамках выставки и заодно показать холсты. Я от таких предложений не отказываюсь. Во-первых, какой граффити-художник не любит заброшенные особняки? На Петроградке есть дом Игеля, где я сделала пару кусков около двух лет назад. Ощущения такие: ты спокойно рисуешь в помпезных интерьерах с лепниной, но не чувствуешь, что портишь памятник, скорее наоборот. Вот он стоит такой разрушенный и никому не нужный, былой художественной ценности не несёт, а ты наносишь на него новый культурный слой. Упустить шанс снова испытать подобное я не могла. Вторым поводом согласиться стал список участников. Организатор сказал мне, что на «Закрытой Выставке» хочет показать художников, которых уже знают, и познакомить зрителей с малоизвестными приезжими ребятами. Я из числа вторых, и мне было приятно оказаться среди тех, кто давно вдохновляет. Причём там были ребята из пересекающихся, но все же разных тусовок. Аден и Таири совсем уличные, Товарищ Негодяй делает самобытные граффити, графику и татуировки, Виктор Забуга для меня это что-то на стыке уличного и высокого искусства, Самек был первым, кого я начала узнавать на улице ещё до того, как впервые взяла в руки широкий маркер, а Вова Джипси это петербургский Энди Уорхол. Сейчас я перечислила тех, кого знала и до выставки, но на ней открыла для себя новые имена. «Закрытая выставка» — это как маргинальная версия проекта «Части Стен», который проходил в «Манеже». Там уже признанный стрит-арт был помещён в выставочный зал. Здесь художники, ещё не замеченные галереями, трансформировали доступное им пространство особняка в модель музея. Те, кто обычно вандалит, показали, что они могут делать на холстах. Организовались своими силами без привлечения институций и устроили фестиваль выходного дня со всеми полагающимися атрибутами: выставкой, модным показом, диджеями и рэпом.

Работа, которую покажут на выставке Suspence 15 июня

Работа, которую покажут на выставке Suspence 15 июня

Работа, которую покажут на выставке Suspence 15 июня

Саспенс в «заброшке» Художники, которые 15 июня открывают в особняке выставку Suspense опросили не называть их имен, но рассказали о том, зачем выбрали под проект именно это место. «Мы искали место, чтобы выставить свой новый проект, ведь сейчас уже никого не удивить вернисажами в 2,5 галереях, которые есть в городе. Нас интересовало независимое пространство, где можно делать все так, как нам захочется. Идея с заброшенным барочным особняком давно сидела в нашей голове, но договориться о проведении такого мероприятия не удавалось. Листая новостную ленту инстограмма, мы наткнулись на фотографии из этого дома. Списавшись с автором поста, мы получили контакты ребят, которые, как оказалось, решили там проводить ивенты и согласились на выставку. Оценив масштаб здания, мы поняли, что из этого можно сделать крутую атмосферную «движуху». Так родилась идея группового проекта из работ 11 художников, которые исследуют тему саспенса.

Мы решили отказаться от рекламных вывесок и анонса имен участников. Нам не нравится, когда люди воспринимают искусство, оценивая имя художника на экспликации или после чтения рецензии.

Круто показать все это в контексте подходящей по смыслу и идее «заброшки», добавить живой нойз с амбиентом и электроникой. Мы решили отказаться от рекламных вывесок и анонса имен участников. Нам не нравится, когда люди воспринимают искусство, оценивая имя художника на экспликации или после чтения рецензии. Потом они составляют из всех возможных стереотипов якобы свое мнение. Что касается пространства — это классический берлинский сценарий, «ушатанное» здание в центре под творческий сквот. Локация прекрасная, в центре города и одновременно в тихом месте. У этого места есть потенциал, если администрация города не начнет прессовать. Выставку делают художники с академическим бэкграундом, которые интегрируют его в конпемпорари арт. Мы решили не писать заумный текст и сосредоточились на создании нужной атмосферы (визуальный ряд, свет, звук и т.д.) Зритель не увидит обычной галерейной схемы показа произведений искусства, потому что мы взяли за основу концептцию стрит-артистов, которую подсказало само место. То есть произведения расположим там, где их не должно быть, а имена участников не анонсируем».



Работа Artem Cowy

Работа Виктора Забуги. Виктор Забуга