В Кронштадте покажут неизвестные работы Айвазовского из частных коллекций

1 июля в Кронштадте покажут неизвестные работы художника-мариниста Ивана Айвазовского из собраний частных коллекций — общедоступно выставят их впервые. В экспозиции также представят полотно из фондов Русского музея с изображением форта «Император Александр I».

Экспозиция станет общедоступной и бесплатной для всех категорий посетителей — она разместится на площадке Детской художественной школы имени М. К. Аникушина. Кроме неизвестных работ, в экспозиции представят полотно из фондов Русского музея «Кронштадт. Форт Император Александр I» — с изображением одного из долговременных оборонительных сооружений, входящих в систему обороны Кронштадта, а также использовавшихся в качестве центра по исследованию чумы на рубеже 19 и 20 веков.

Кроме неизвестных ранее работ и полотна из собрания Русского музея, в экспозиции представят рукописи и другие артефакты, связанные с Айвазовским. По предварительным оценкам, на выставке будут представлены более трех десятков экспонатов.

Выставка работ Ивана Айвазовского из частных собраний пройдет в Детской художественной школе имени М. К. Аникушина с 1 июля по 1 сентября.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге создана рабочая группа по вопросу развития Кронштадта. Многочисленные форты города-порта хотят отдать под объекты туристического сектора — музеи, океанариум, культурные учреждения, гостиницы и даже ресторан для свадебных торжеств в стиле 18 века, тем самым планы по реновации уходят в сторону от военно-политической направленности места. В мае в Кронштадте завершилось восстановление одного из первых морских роботов советского периода — он станет первым необитаемым экспонатом Музея батискафов и глубоководных аппаратов «Эра Гидрокосмоса», который располагается в городе-порте.