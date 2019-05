Look above, the sky is falling

За искусством молодых с этого лета ходим в новую MYTH Gallery в двух шагах от Таврического сада. В лайн-апе первой выставки 8 художников, например, железная леди петербургского искусства Лиза Бобкова с «сияющей золотой клеткой», китчевые меховые тарелки Алины Глазун, неоновое «Накрывает» Антонины Баевер и графика Анны Афониной. За проект Look above, the sky is falling отвечает куратор Анна Заведий, сотрудница Северо-западного филиале ГЦСИ. Светлую галерею с лепниной и старинной печью открыла бывшая сотрудница Marina Gisich Gallery Ольга Профатило и искусствовед Юлия Вяткина.

MYTH GALLERY

29 мая-31 августа