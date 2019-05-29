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Выставки лета в Петербурге: Марио Тестино, AES+F, коллекция братьев Морозовых и еще 17 премьер

«Не уезжай из города, не совершай ошибку» — говорит редакция «Собака.ru» и рассказывает о 20 выставках сезона: от ретроспектив фэшн-фотографа Марио Тестино и группы AES+F до эпохального воссоединения коллекции братьев Морозовых в Эрмитаже, от Макса Эрнста и русского авангарда до юбилейной выставки объединения «Север 7». 

Марио Тестино: суперзвезда
Ретроспектива фэшн-фотографа, которому мы говорим спасибо за провокацию, гранж и китч, знаковые съемки Мадонны и Леди Ди, а также карьерный взлет Кейт Мосс. И, конечно, за обложку первого русского Vogue 1998 года с Кейт Мосс и Амбер Валетта на фоне Красной площади.

Эрарта
31 мая–29 августа

  • Пьер Огюст Ренуар. Портрет актрисы Жанны Самарии. 1877 год. Из коллекции ГМИИ им.Пушкина

  • Пьер Огюст Ренуар. Портрет Жанны Самари Франция, 1878 год. Из коллекции Государственного Эрмитажа

  • Пабло Пикассо Девочка на шаре, 1905 год. Из собрания ГМИИ им.Пушкина

Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры 
Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры Историческое воссоединение коллекции братьев, которые первые привезли в Россию полотно Ван Гога. Собрание французской живописи Ивана Морозова после революции попало в московский Музей нового западного искусства, а в 1948 году его разделили между Эрмитажем и ГМИИ им. Пушкина. На выставке «встретятся» разлученные портреты Жанны Самари Пьера Огюста Ренуара. Из Москвы приедут  три шедевра Пабло Пикассо «Портрет Амбруаза Воллара», «Девочка на шаре» и «Странствующие гимнасты», а также «Марокканский триптих» Анри Матисса. Кажется, это последний реюнион в истории — холсты слишком хрупки для перевозок — тем ценнее выставка.

Государственный Эрмитаж
21 июня–6 октября

  • Feast of Trimalchio

  • Allegoria Sacra

AES+F
Ретроспектива арт-группы, которая 4 раза представляла Россию на Венецианской биеннале, а недавно сняла футуристическое видео для коллаба Fendi и Gentlemonster. В Петербург привезут не только масштабные, эстетически безупречные, полотна о человеческих пороках, но и скульптуру. Выставка визуально изменит экспозиционное пространство внутри Манежа и преобразует городскую среду вокруг него: образы AES+F появятся на историческом фасаде здания. Среди работ на выставке анонсирован видео-проект Inverso Mundus (интерпретация средневекового карнавала), который был впервые продемонстрирован на Венецианской биеннале в 2015 году. Выставку готовят совместно с московской галереей «Триумф». В прошлый раз персональная выставка одной из самых успешных, в том числе и коммерчески, арт-групп страны проходила в Петербурге 12 лет назад.

«Манеж»
19 июля-22 сентября

  • К.А.Сомов. Арлекин и дама. 1921.

  • Константин Сомов. Зима. Каток. 1915.

  • К.А. Сомов. Осмеянный поцелуй. 1908.

Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения
В 2017 году выставку художника делала K Gallery, наконец-то и Русский музей покажет больше сотни графических и живописных работ Сомова из своего собрания, а также из Государственной Третьяковской галереи, музея Российской академии художеств, Государственного музея-заповедника «Петергоф» и частных собраний. Музейных ретроспектив самого известного мирискусника не было 50 лет. Константин Сомов вдохновлялся Обри Бердслеем и сюжетами куртуазного 18 века, создал, возможно, лучшие иллюстрации к гоголевскому «Носу» и получил скандальную известность за эротические иллюстрации к «Книге Маркизы», о чем в своих дневниках немало сокрушался. По иронии судьбы, вторая трафикогонная выставка года в музее посвящена Илье Репину, в мастерской которого учился Сомов (она откроется в октябре).

Русский музей, Михайловский замок
с 8 августа

«История с продолжением»
К 275-летию Императорского фарфорового завода
Какой главный петербургский сувенир? Конечно, сервиз с кобальтовой сеткой от Императорского фарфорового завода. Старейшему городскому бренду в этом году исполняется 275 лет, а в Петропавловской крепости показывают 1000 предметов хрупкого искусства: от императорских сервизов 18 века до арт-объектов от Михаила Шемякина. Выбор редакции: революционно-агитационный фарфор с шрифтовыми росписями «Кто не с нами, тот против нас» Сергея Чехонина, создателя стиля «советский ампир» в типографике.

Петропавловская крепость
Невская куртина
27 мая –15 сентября 2019 года

  • Inspection of the horse

  • Les mains aux oiseaux

Макс Эрнст. Парижские годы
Макс Эрнст всегда соответствовал духу времени — зацепил экспрессионизм на его излете, эпатировал публику на выставке дадаистов в Кельне, а потом ударился в сюрреализм. В Эрмитаж привезут живопись и графику из серии «Естественная история» парижского периода Эрнста: изящный гербарий в технике граттаж. В Париж он прибыл в 1922 году по паспорту поэта Поля Элюара, а затем закрутил роман с его женой — будущей музой Дали Галой. Кстати, широкой российской публике работы Эрнста знакомы по обложкам детективов Бориса Акунина об Эрасте Фандорине.

Государственный Эрмитаж
15 июня–18 августа

  • Погребальная урна в виде возлежащего юноши, начало IV века до н.э. Из собрания Государственного Эрмитажа

  • Бюст Антиноя, середина II века н.э. Из собрания Государственного Эрмитажа

Мечты об Италии. Коллекция маркиза Кампаны
Выставка крупнейшей частной коллекции 19 века — совместный проект Эрмитажа и Лувра, сейчас он как раз гостит в Париже. Маркиз Джованни-Пьетро Кампана владел землями в окрестностях Рима, служил главой Римской ссудной кассы и растратил почти миллион скудо, но не из-за любви к развлечениям и роскоши. Увлеченный коллекционер закладывал свои произведения искусства в своей же конторе, чтобы приобретать новые. Собрание Кампаны ушло с молотка, 800 вещей оказались в Эрмитаже, а большая часть — в Лувре. Спустя 160 лет музеи объединили свои силы и 700 главных шедевров «Музеума Кампана» летом и осенью покажут в Манеже Малого Эрмитажа. Посмотрим, ради каких вещей римский аристократ пошел под суд и лишился всего имущества.

Государственный Эрмитаж
20 июля–20 октября

  • О. В. Розанова. В кафе. 1912–1913 годы

  • П. Н. Филонов Пир королей 1912-1913 годы

  • Гуро Е. Г. Женщина в платке Скандинавская царевна. 1910 год

«Союз молодежи»
Русский музей напоминает: нельзя забывать свои корни и открывает выставку петербургского объединения художников русского авангарда, между прочим, первого официально зарегистрированного. В Москве был «Бубновый валет», собравший под свои знамена Наталью Гончарову и Михаила Ларионова, Аристарха Лентулова и Роберта Фалька, а у нас — «Союз молодежи» куда входили Михаил Матюшин, Елена Гуро и Иосиф Школьник. На экспозиции покажут работы художников, которые участвовали в выставках «Союза», а также афиши и архивные материалы.

Русский музей
4 июля—2 сентября 2019

  • Михаил Розанов, Царское село, 2018 год

  • Михаил Розанов, Сады Боболи, 2018 год

  • Михаил Розанов, Вилла Адриана, 2018 год

Михаил Розанов и Андрей Карагодин
«Натурфилософия»
Архитектурный фотограф Михаил Розанов в юности снялся в фильме Сергей Соловьева «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», в 90-е его первую выставку курировал Тимур Новиков, а сейчас он делает черно-белые фотографии с математические выверенной композицией и опорой на каноны классического искусства. Свой новый проект «Натурфилософия» Розанов готовил с историком и специалистом по садово-парковому искусству Андреем Карагодиным. Получилась серия фотографий шести садов-шедевров, застывших в своем великолепии: вилла императора Адриана в Тиволи, сады Боболи во Флоренции, Версаль, Сан-Суси в Потсдаме, Павловск, Царское Село. В одном из павильонов последнего, на берегу пруда, и открывается выставка — полная гармония формы и содержания. Проект поддерживает фонд RuArts, а также Анатолия и Ирины Седых

Царское село, Екатерининский парк
Павильон «Адмиралтейство»
с 25 июня

  • Дети у памятника Сталину в Шереметевском саду. Ленинград. 1950

  • Борис Пастернак с женой и ребенком. Фотограф Наппельбаум М.С.

  • Давид Бурлюк, Нью-Йорк, декабрь 1923.

НАСТОЯЩИЙ ХХ ВЕК
К 130-летию Анны Ахматовой
Художник Константин Сомов в костюме Алладина, эпатажный «отец русского футуризма» Давид Бурлюк с серьгой и дети во дворе Фонтанного дома на фоне памятника Сталину (да, в 50-е годы он там был) — на выставке покажут более 200 подлинных фотографий современников Анны Ахматовой из собрания нашего музея. После просмотра редких черно-белых снимков с Фаиной Раневской, Иосифа Бродского и Федора Шаляпина советуем выпить кофе в саду музея, пожалуй, самом тихом в центре Петербурга.

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
14 июня -16 августа

 

  • фото: Владимир Абих

  • фото: Владимир Абих

  • фото: Владимир Абих

«Дон Кихот. Глава, в которой...»
В самом красивом музее-квартире города открылась выставка-фантасмагория, где архивные материалы о роли образа Дон Кихота в творчестве Федора Шаляпина переплетаются с инсталляциями современных художников о мире «хитроумного идальго». В пространство фантазии вторгается история: подлинные артефакты, фотографии и письма Шаляпина о работе над знаменитой ролью Дон Кихота в одноименной опере Жюля Массне, о поисках подходящего коня для премьеры в Большом театре и гримировании недостаточно тощего Росинанта. Кураторы выставки: скульпторы Екатерина Соколовская и Никита Селезнев, которого «Собака.ru» включила в список молодых художников, за которыми нужно следить.

Дом-музей Ф.И.Шаляпина
24 мая-15 сентября

  • Художник И. Е. Репин в кругу семьи на веранде дачи «Пенаты». 1900-е годы

  • Дети в лодке на берегу Финского залива. 1906 год. Лист из любительского фотоальбома семьи художников Эндер.

  • Александровский парк в Царском Селе. Большой Китайский мост (фрагмент). 1900-е годы

Санкт-Петербургская губерния в фотографиях 1860‒1910-х годов из собрания Русского музея.
Жизнь окрестностей Петербурга до революции в фотографиях: от несохранившихся интерьеров императорских резиденций до Ивана Репина за семейным завтраком на даче в поселке Куоккала (ныне Репино). Самые ранние отпечатки сделаны в 60–70-е годы 19 века. Благодаря им мы знаем, как изначально выглядели, например, фонтан «Львиный каскад» в Петергофе и «Янтарная комната» в Царском селе. Советуем зайти перед началом дачного сезона для вдохновения: в начале прошлого века петербуржцы знали толк в красивом отдыхе на берегу Финского залива. 

Русский Музей
Строгановский дворец
30 мая–26 августа

«Непокоренные во времени и пространстве»
Студия на проспекте Непокоренных, 17 за 12 лет стала явлением петербургского искусства — ретроспективу «непокоренных» художников показывали 2 года назад в MMOMA в Москве. На выставке-инсталляции в ДК Громов воссоздана атмосфера мастерской: диваны для отдыха и джинсы, испачканные краской соседствуют с холстами и скульптурой. Показывают 17 художников: кроме уже известных Ивана Плюща, Ирины Дрозд, Стаса Багса и Ильи Гапонова зритель познакомится с совсем молодыми резидентами «Непокоренных».

ДК Громов
21 мая-6 сентября

Новый сезон в Музее стрит-арта «Хоть стой, хоть падай!»
Куратор нового сезона — художник Максим Има, пожалуй, самый ироничный стрит-артист города, который собрал на Заводе слоистых пластиков героев локальной уличной сцены. Расписать главную стену, где два года назад был Зимний Дворец доверили Виталию Пушницкому, который раньше не работал с такими масштабами. Выбор редакции: мурал Стаса Багса с инвалидной коляской на гром-камне, всплывающие «окна windows» на бетонном заборе от художницы Данини и работа Славы ПТРК с воу-эффектом.

Музей стрит-арта
18 мая–13 октября

2 выставки арт-группы «Север 7»
Ядро группы «Север 7» — художники Александр Цикаришвили, Нестор Энгельке, Анна Андржиевская, Леонид Цхэ, Петр Дьяконов и Лиза Цикаришвили. За 4 года они прошли путь от подвальной мастерской до коллекции анверпенского музея современного искусства M HKA. Теперь у «Севера» есть своя собственная галерея Kunsthalle nummer sieben в бункере на Петроградской стороне, где они показывают дружественных художников, но собственную ироничную ретроспективу и персональный проект они делают в музее и галерее Anna Nova. Пафоса и упоения институциональным успехом не будет, зато будет эксперимент, «арт пинг-понг», изучение обрядов современной молодежи и фирменные перформансы. Кстати, на недавней ярмарке Da!Moscow их стенд с деревянным Нотр-дамом попал в число лучших.

Юбилейная выставка группы «Север-7»
Новый музей
18 июня–28 июля 

Север 7. Summer Camp 07/19
Anna Nova
25 июля–28 сентября

 

  • Квайола. Jardins d’Été. 2016. Фото предоставлено галереей Bitforms, Нью Йорк

  • Норимити Хиракава. Единица данных, 2016. Фото предоставлено художником

  • Костя Новоселов. Время. 2019. Изображение предоставлено художником

Искусственный интеллект и диалог культур
Помните, картину, созданную искусственным интеллектом в прошлом году продали на аукционе Christie's за 432,5 тысячи долларов? В Петербург на выставку о возможностях современных технологий впервые привезут работы дерзкой арт-группы Obvious, которой удалось провернуть эту арт-авантюру. На дивный новый мир посмотрим в Эрмитаже: язык будущего на основе арабского алфавита от художницы из Саудовской Аравии (нет, Покрас Лампас ни причем) и инсталляция о пределах возможности машинного обучения от Константина Новоселова, который получил Нобелевскую премию по физике за открытие графена. Среди участников — петербургский медиа-художник Егор Крафт, лауреат премии ТОП-50 журнала «Собака.ru» в этом году.

Государственный Эрмитаж
6 июня–7 июля

Студия Grame. Звук вокруг

10 мультимедийных инсталляций, в которых сливаются звуковое и визуальное пространства.Отдельные арт-объекты строятся вокруг определенных символов или знаков, например, музыкальной нотации. Эти знаки могут быть постоянными и переменными, принимать форму следов и оттисков или же запускать поток непрерывных колебаний и вибраций.

Студию «Grame» основали в 1982 году в Лионе, а в 1996 она получила статус Национального центра электроакустической музыки. Сотрудники центра — композиторы и исполнители, а также приглашенные композиторы ежегодно выпускают около двадцати премьер, среди которых мультижанровые произведения, постановки музыкального театра, публичные мероприятия и аудио инсталляции.

Эрарта
14 июня— 06 октября

  • Райская люстра. Мейсенская фарфоровая мануфактура, 2014 год

  • Поцелуй руки Германия. Мейсенская фарфоровая мануфактура, 2016 год

Запретный плод. Cкульптор Крис Антеманн в Мейсене
На китчевые статуэтки и люстры Крис Антеманн вдохновили интерьеры рококо, а также живопись Антуана Ватто, Франсуа Буше и Жана Оноре Фрагонара. Хотя больше всего ее фарфоровые миниатюры напоминают объект «Майкл Джексон и Бабблз» Джеффа Кунса. Серию «Запретный плод» художница создавала два года. В 2011 году Мейсенская фарфоровая мануфактура, старейшая в Европе, пригласила художницу Крис Антеманн поработать над собственной фарфоровой серий вместе с немецкими мастерами в рамках программы «Meissen art Campus».

Государственный Эрмитаж
5 июня-1 августа

  • Работа Сергея Катрана

  • Эскиз работы Владимира Абиха на маяке

  • Работа Дмитрия Каварги

ВПЕРЕДСМОТРЯЩИЙ/THE LOOKOUT
Фестиваль современного искусства на Форту «Константин»
Новая молодая команда Северо-Западного филиала ГЦСИ приво­зит в старинный форт Константин в Кронштадте фестиваль сайт-специфик-искусства. За арт-объекты отвечают Владимир Абих, Сергей Катран, Ирина Корина и еще десяток российских художников. Бонус: секретная музыкальная программа и вид на Финский залив.

форт Константин, Кронштадт
12-14 июля

  • Антонина Баевер. Накрывает

  • Александр Седельников, Accelerate

Look above, the sky is falling
За искусством молодых с этого лета ходим в новую MYTH Gallery в двух шагах от Таврического сада. В лайн-апе первой выставки 8 художников, например, железная леди петербургского искусства Лиза Бобкова с «сияющей золотой клеткой», китчевые меховые тарелки Алины Глазун, неоновое «Накрывает» Антонины Баевер и графика Анны Афониной. За проект Look above, the sky is falling отвечает куратор Анна Заведий, сотрудница Северо-западного филиале ГЦСИ. Светлую галерею с лепниной и старинной печью открыла бывшая сотрудница Marina Gisich Gallery Ольга Профатило и искусствовед Юлия Вяткина.

MYTH GALLERY
29 мая-31 августа

  • Проект «Опыт охлаждения голоса» Алисы Керн, которая победила в конкурсе NOVA ART в прошлом году

«Это Начало» или Виртуальный Гений
Выставка для тех, кто любит современное искусство, но не хочет отходить далеко от зеленой лужайки: в Павильоне на Новой Голландии покажут проекты победителей конкурса молодых художников NOVA ART. Тема этого года — инновации в искусстве и отношения между человеком и новым миром. В конкурсе участвовали не готовые работы, а концепции, требующие сложной технической реализации. С созданием прототипов произведений для выставки победителям помогут известные дизайнеры Андрей Шелютто и Ирина Чекмарёва, которые создали дизайн прошлогодних эрмитажных выставок «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи» и «Обманки в искусстве».

Павильон на острове Новая Голландия 
с 28 июня

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