«Не уезжай из города, не совершай ошибку» — говорит редакция «Собака.ru» и рассказывает о 20 выставках сезона: от ретроспектив фэшн-фотографа Марио Тестино и группы AES+F до эпохального воссоединения коллекции братьев Морозовых в Эрмитаже, от Макса Эрнста и русского авангарда до юбилейной выставки объединения «Север 7».

Марио Тестино: суперзвезда

Ретроспектива фэшн-фотографа, которому мы говорим спасибо за провокацию, гранж и китч, знаковые съемки Мадонны и Леди Ди, а также карьерный взлет Кейт Мосс. И, конечно, за обложку первого русского Vogue 1998 года с Кейт Мосс и Амбер Валетта на фоне Красной площади. Эрарта

31 мая–29 августа

Пьер Огюст Ренуар. Портрет актрисы Жанны Самарии. 1877 год. Из коллекции ГМИИ им.Пушкина

Пьер Огюст Ренуар. Портрет Жанны Самари Франция, 1878 год. Из коллекции Государственного Эрмитажа

Пабло Пикассо Девочка на шаре, 1905 год. Из собрания ГМИИ им.Пушкина

Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры

Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры Историческое воссоединение коллекции братьев, которые первые привезли в Россию полотно Ван Гога. Собрание французской живописи Ивана Морозова после революции попало в московский Музей нового западного искусства, а в 1948 году его разделили между Эрмитажем и ГМИИ им. Пушкина. На выставке «встретятся» разлученные портреты Жанны Самари Пьера Огюста Ренуара. Из Москвы приедут три шедевра Пабло Пикассо «Портрет Амбруаза Воллара», «Девочка на шаре» и «Странствующие гимнасты», а также «Марокканский триптих» Анри Матисса. Кажется, это последний реюнион в истории — холсты слишком хрупки для перевозок — тем ценнее выставка. Государственный Эрмитаж

21 июня–6 октября

Feast of Trimalchio

Allegoria Sacra

AES+F

Ретроспектива арт-группы, которая 4 раза представляла Россию на Венецианской биеннале, а недавно сняла футуристическое видео для коллаба Fendi и Gentlemonster. В Петербург привезут не только масштабные, эстетически безупречные, полотна о человеческих пороках, но и скульптуру. Выставка визуально изменит экспозиционное пространство внутри Манежа и преобразует городскую среду вокруг него: образы AES+F появятся на историческом фасаде здания. Среди работ на выставке анонсирован видео-проект Inverso Mundus (интерпретация средневекового карнавала), который был впервые продемонстрирован на Венецианской биеннале в 2015 году. Выставку готовят совместно с московской галереей «Триумф». В прошлый раз персональная выставка одной из самых успешных, в том числе и коммерчески, арт-групп страны проходила в Петербурге 12 лет назад. «Манеж»

19 июля-22 сентября

К.А.Сомов. Арлекин и дама. 1921.

Константин Сомов. Зима. Каток. 1915.

К.А. Сомов. Осмеянный поцелуй. 1908.

Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения

В 2017 году выставку художника делала K Gallery, наконец-то и Русский музей покажет больше сотни графических и живописных работ Сомова из своего собрания, а также из Государственной Третьяковской галереи, музея Российской академии художеств, Государственного музея-заповедника «Петергоф» и частных собраний. Музейных ретроспектив самого известного мирискусника не было 50 лет. Константин Сомов вдохновлялся Обри Бердслеем и сюжетами куртуазного 18 века, создал, возможно, лучшие иллюстрации к гоголевскому «Носу» и получил скандальную известность за эротические иллюстрации к «Книге Маркизы», о чем в своих дневниках немало сокрушался. По иронии судьбы, вторая трафикогонная выставка года в музее посвящена Илье Репину, в мастерской которого учился Сомов (она откроется в октябре). Русский музей, Михайловский замок

с 8 августа

«История с продолжением»

К 275-летию Императорского фарфорового завода

Какой главный петербургский сувенир? Конечно, сервиз с кобальтовой сеткой от Императорского фарфорового завода. Старейшему городскому бренду в этом году исполняется 275 лет, а в Петропавловской крепости показывают 1000 предметов хрупкого искусства: от императорских сервизов 18 века до арт-объектов от Михаила Шемякина. Выбор редакции: революционно-агитационный фарфор с шрифтовыми росписями «Кто не с нами, тот против нас» Сергея Чехонина, создателя стиля «советский ампир» в типографике. Петропавловская крепость

Невская куртина

27 мая –15 сентября 2019 года

Inspection of the horse

Les mains aux oiseaux

Макс Эрнст. Парижские годы

Макс Эрнст всегда соответствовал духу времени — зацепил экспрессионизм на его излете, эпатировал публику на выставке дадаистов в Кельне, а потом ударился в сюрреализм. В Эрмитаж привезут живопись и графику из серии «Естественная история» парижского периода Эрнста: изящный гербарий в технике граттаж. В Париж он прибыл в 1922 году по паспорту поэта Поля Элюара, а затем закрутил роман с его женой — будущей музой Дали Галой. Кстати, широкой российской публике работы Эрнста знакомы по обложкам детективов Бориса Акунина об Эрасте Фандорине. Государственный Эрмитаж

15 июня–18 августа

Погребальная урна в виде возлежащего юноши, начало IV века до н.э. Из собрания Государственного Эрмитажа

Бюст Антиноя, середина II века н.э. Из собрания Государственного Эрмитажа

Мечты об Италии. Коллекция маркиза Кампаны

Выставка крупнейшей частной коллекции 19 века — совместный проект Эрмитажа и Лувра, сейчас он как раз гостит в Париже. Маркиз Джованни-Пьетро Кампана владел землями в окрестностях Рима, служил главой Римской ссудной кассы и растратил почти миллион скудо, но не из-за любви к развлечениям и роскоши. Увлеченный коллекционер закладывал свои произведения искусства в своей же конторе, чтобы приобретать новые. Собрание Кампаны ушло с молотка, 800 вещей оказались в Эрмитаже, а большая часть — в Лувре. Спустя 160 лет музеи объединили свои силы и 700 главных шедевров «Музеума Кампана» летом и осенью покажут в Манеже Малого Эрмитажа. Посмотрим, ради каких вещей римский аристократ пошел под суд и лишился всего имущества. Государственный Эрмитаж

20 июля–20 октября

О. В. Розанова. В кафе. 1912–1913 годы

П. Н. Филонов Пир королей 1912-1913 годы

Гуро Е. Г. Женщина в платке Скандинавская царевна. 1910 год

«Союз молодежи»

Русский музей напоминает: нельзя забывать свои корни и открывает выставку петербургского объединения художников русского авангарда, между прочим, первого официально зарегистрированного. В Москве был «Бубновый валет», собравший под свои знамена Наталью Гончарову и Михаила Ларионова, Аристарха Лентулова и Роберта Фалька, а у нас — «Союз молодежи» куда входили Михаил Матюшин, Елена Гуро и Иосиф Школьник. На экспозиции покажут работы художников, которые участвовали в выставках «Союза», а также афиши и архивные материалы. Русский музей

4 июля—2 сентября 2019

Михаил Розанов, Царское село, 2018 год

Михаил Розанов, Сады Боболи, 2018 год

Михаил Розанов, Вилла Адриана, 2018 год

Михаил Розанов и Андрей Карагодин

«Натурфилософия»

Архитектурный фотограф Михаил Розанов в юности снялся в фильме Сергей Соловьева «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», в 90-е его первую выставку курировал Тимур Новиков, а сейчас он делает черно-белые фотографии с математические выверенной композицией и опорой на каноны классического искусства. Свой новый проект «Натурфилософия» Розанов готовил с историком и специалистом по садово-парковому искусству Андреем Карагодиным. Получилась серия фотографий шести садов-шедевров, застывших в своем великолепии: вилла императора Адриана в Тиволи, сады Боболи во Флоренции, Версаль, Сан-Суси в Потсдаме, Павловск, Царское Село. В одном из павильонов последнего, на берегу пруда, и открывается выставка — полная гармония формы и содержания. Проект поддерживает фонд RuArts, а также Анатолия и Ирины Седых Царское село, Екатерининский парк

Павильон «Адмиралтейство»

с 25 июня

Дети у памятника Сталину в Шереметевском саду. Ленинград. 1950

Борис Пастернак с женой и ребенком. Фотограф Наппельбаум М.С.

Давид Бурлюк, Нью-Йорк, декабрь 1923.

НАСТОЯЩИЙ ХХ ВЕК

К 130-летию Анны Ахматовой

Художник Константин Сомов в костюме Алладина, эпатажный «отец русского футуризма» Давид Бурлюк с серьгой и дети во дворе Фонтанного дома на фоне памятника Сталину (да, в 50-е годы он там был) — на выставке покажут более 200 подлинных фотографий современников Анны Ахматовой из собрания нашего музея. После просмотра редких черно-белых снимков с Фаиной Раневской, Иосифа Бродского и Федора Шаляпина советуем выпить кофе в саду музея, пожалуй, самом тихом в центре Петербурга. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

14 июня -16 августа

фото: Владимир Абих

фото: Владимир Абих

фото: Владимир Абих

«Дон Кихот. Глава, в которой...»

В самом красивом музее-квартире города открылась выставка-фантасмагория, где архивные материалы о роли образа Дон Кихота в творчестве Федора Шаляпина переплетаются с инсталляциями современных художников о мире «хитроумного идальго». В пространство фантазии вторгается история: подлинные артефакты, фотографии и письма Шаляпина о работе над знаменитой ролью Дон Кихота в одноименной опере Жюля Массне, о поисках подходящего коня для премьеры в Большом театре и гримировании недостаточно тощего Росинанта. Кураторы выставки: скульпторы Екатерина Соколовская и Никита Селезнев, которого «Собака.ru» включила в список молодых художников, за которыми нужно следить. Дом-музей Ф.И.Шаляпина

24 мая-15 сентября

Художник И. Е. Репин в кругу семьи на веранде дачи «Пенаты». 1900-е годы

Дети в лодке на берегу Финского залива. 1906 год. Лист из любительского фотоальбома семьи художников Эндер.

Александровский парк в Царском Селе. Большой Китайский мост (фрагмент). 1900-е годы

Санкт-Петербургская губерния в фотографиях 1860‒1910-х годов из собрания Русского музея.

Жизнь окрестностей Петербурга до революции в фотографиях: от несохранившихся интерьеров императорских резиденций до Ивана Репина за семейным завтраком на даче в поселке Куоккала (ныне Репино). Самые ранние отпечатки сделаны в 60–70-е годы 19 века. Благодаря им мы знаем, как изначально выглядели, например, фонтан «Львиный каскад» в Петергофе и «Янтарная комната» в Царском селе. Советуем зайти перед началом дачного сезона для вдохновения: в начале прошлого века петербуржцы знали толк в красивом отдыхе на берегу Финского залива. Русский Музей

Строгановский дворец

30 мая–26 августа

«Непокоренные во времени и пространстве»

Студия на проспекте Непокоренных, 17 за 12 лет стала явлением петербургского искусства — ретроспективу «непокоренных» художников показывали 2 года назад в MMOMA в Москве. На выставке-инсталляции в ДК Громов воссоздана атмосфера мастерской: диваны для отдыха и джинсы, испачканные краской соседствуют с холстами и скульптурой. Показывают 17 художников: кроме уже известных Ивана Плюща, Ирины Дрозд, Стаса Багса и Ильи Гапонова зритель познакомится с совсем молодыми резидентами «Непокоренных». ДК Громов

21 мая-6 сентября

Новый сезон в Музее стрит-арта «Хоть стой, хоть падай!»

Куратор нового сезона — художник Максим Има, пожалуй, самый ироничный стрит-артист города, который собрал на Заводе слоистых пластиков героев локальной уличной сцены. Расписать главную стену, где два года назад был Зимний Дворец доверили Виталию Пушницкому, который раньше не работал с такими масштабами. Выбор редакции: мурал Стаса Багса с инвалидной коляской на гром-камне, всплывающие «окна windows» на бетонном заборе от художницы Данини и работа Славы ПТРК с воу-эффектом. Музей стрит-арта

18 мая–13 октября

2 выставки арт-группы «Север 7»

Ядро группы «Север 7» — художники Александр Цикаришвили, Нестор Энгельке, Анна Андржиевская, Леонид Цхэ, Петр Дьяконов и Лиза Цикаришвили. За 4 года они прошли путь от подвальной мастерской до коллекции анверпенского музея современного искусства M HKA. Теперь у «Севера» есть своя собственная галерея Kunsthalle nummer sieben в бункере на Петроградской стороне, где они показывают дружественных художников, но собственную ироничную ретроспективу и персональный проект они делают в музее и галерее Anna Nova. Пафоса и упоения институциональным успехом не будет, зато будет эксперимент, «арт пинг-понг», изучение обрядов современной молодежи и фирменные перформансы. Кстати, на недавней ярмарке Da!Moscow их стенд с деревянным Нотр-дамом попал в число лучших. Юбилейная выставка группы «Север-7»

Новый музей

18 июня–28 июля Север 7. Summer Camp 07/19

Anna Nova

25 июля–28 сентября

Квайола. Jardins d’Été. 2016. Фото предоставлено галереей Bitforms, Нью Йорк

Норимити Хиракава. Единица данных, 2016. Фото предоставлено художником

Костя Новоселов. Время. 2019. Изображение предоставлено художником

Искусственный интеллект и диалог культур

Помните, картину, созданную искусственным интеллектом в прошлом году продали на аукционе Christie's за 432,5 тысячи долларов? В Петербург на выставку о возможностях современных технологий впервые привезут работы дерзкой арт-группы Obvious, которой удалось провернуть эту арт-авантюру. На дивный новый мир посмотрим в Эрмитаже: язык будущего на основе арабского алфавита от художницы из Саудовской Аравии (нет, Покрас Лампас ни причем) и инсталляция о пределах возможности машинного обучения от Константина Новоселова, который получил Нобелевскую премию по физике за открытие графена. Среди участников — петербургский медиа-художник Егор Крафт, лауреат премии ТОП-50 журнала «Собака.ru» в этом году. Государственный Эрмитаж

6 июня–7 июля

Студия Grame. Звук вокруг 10 мультимедийных инсталляций, в которых сливаются звуковое и визуальное пространства.Отдельные арт-объекты строятся вокруг определенных символов или знаков, например, музыкальной нотации. Эти знаки могут быть постоянными и переменными, принимать форму следов и оттисков или же запускать поток непрерывных колебаний и вибраций. Студию «Grame» основали в 1982 году в Лионе, а в 1996 она получила статус Национального центра электроакустической музыки. Сотрудники центра — композиторы и исполнители, а также приглашенные композиторы ежегодно выпускают около двадцати премьер, среди которых мультижанровые произведения, постановки музыкального театра, публичные мероприятия и аудио инсталляции. Эрарта

14 июня— 06 октября

Райская люстра. Мейсенская фарфоровая мануфактура, 2014 год

Поцелуй руки Германия. Мейсенская фарфоровая мануфактура, 2016 год

Запретный плод. Cкульптор Крис Антеманн в Мейсене

На китчевые статуэтки и люстры Крис Антеманн вдохновили интерьеры рококо, а также живопись Антуана Ватто, Франсуа Буше и Жана Оноре Фрагонара. Хотя больше всего ее фарфоровые миниатюры напоминают объект «Майкл Джексон и Бабблз» Джеффа Кунса. Серию «Запретный плод» художница создавала два года. В 2011 году Мейсенская фарфоровая мануфактура, старейшая в Европе, пригласила художницу Крис Антеманн поработать над собственной фарфоровой серий вместе с немецкими мастерами в рамках программы «Meissen art Campus». Государственный Эрмитаж

5 июня-1 августа

Работа Сергея Катрана

Эскиз работы Владимира Абиха на маяке

Работа Дмитрия Каварги

ВПЕРЕДСМОТРЯЩИЙ/THE LOOKOUT

Фестиваль современного искусства на Форту «Константин»

Новая молодая команда Северо-Западного филиала ГЦСИ приво­зит в старинный форт Константин в Кронштадте фестиваль сайт-специфик-искусства. За арт-объекты отвечают Владимир Абих, Сергей Катран, Ирина Корина и еще десяток российских художников. Бонус: секретная музыкальная программа и вид на Финский залив. форт Константин, Кронштадт

12-14 июля

Антонина Баевер. Накрывает

Александр Седельников, Accelerate

Look above, the sky is falling

За искусством молодых с этого лета ходим в новую MYTH Gallery в двух шагах от Таврического сада. В лайн-апе первой выставки 8 художников, например, железная леди петербургского искусства Лиза Бобкова с «сияющей золотой клеткой», китчевые меховые тарелки Алины Глазун, неоновое «Накрывает» Антонины Баевер и графика Анны Афониной. За проект Look above, the sky is falling отвечает куратор Анна Заведий, сотрудница Северо-западного филиале ГЦСИ. Светлую галерею с лепниной и старинной печью открыла бывшая сотрудница Marina Gisich Gallery Ольга Профатило и искусствовед Юлия Вяткина. MYTH GALLERY

29 мая-31 августа



Проект «Опыт охлаждения голоса» Алисы Керн, которая победила в конкурсе NOVA ART в прошлом году