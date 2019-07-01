Гид по уличному искусству Петербурга: Даниил Хармс, мурал из 90-х с Матерью-Землей и Алиса в Зазеркалье

Чтобы увидеть мурал с автографами граффитистов со всего мира или иллюстрации к «Алисе в Зазеркалье» не надо идти в галерею — достаточно внимательнее смотреть по сторонам на прогулке. «Собака.ru» узнала у сотрудников Института исследования стрит-арта о том, где в городе искать уличное искусство: от Васильевского острова до северных спальных районов.

Мурал «Вода — это жизнь» На росписи брандмауэра Гаванского городка — вовсе не Будда, как многие думают, а аллегорическое изображение Матери-Земли. Мурал «Вода — это жизнь» появился летом 1990 года, когда в Ленинград приехали художники из США в рамках американо-советского проекта «Все за одну Землю». Роспись в течении двух недель создавали Сьюзан Сервантес, Луис Сервантес, Карлос Лорка и петербургский художник Николай Богомолов. Еще около 15 местных авторов им помогали, в том числе 9-летняя дочь Богомолова. Тематика и цвета напоминают традиционные мексиканские муралы, возможно потому, что все зарубежные авторы имеют латано-американские корни. Так, Карлос Лорка родился в Гватемале, а сейчас работает в Сан-Франциско. Его работы хранятся в Мексиканском музее Сан-Франциско, Triton Museum of Art, Музее искусств в Монтерее и других институциях. Где смотреть: Малый проспект Васильевского острова, 69, корпус 1

Персонажи Миши Samek'a на Васильевском острове Мультяшный паренек в оранжевом капюшоне, похожий на Кенни из «Южного парка» — главный персонаж уличного художника Миши Samek'a. Паренька зовут Кэрек и встречается он не только на стенах Петербурга, но и по всему миру. Если вы гуляете по Васильевскому острову — пройдитесь по набережной реки Смоленки от Уральской улицы до Малой Невы: почти на каждой трубе, выступающей из воды, вы увидите работу Samek'a. Где искать: вдоль набережной реки Смоленки в районе Уральской улицы, во дворе дома 46 на 4–5 линии Васильевского острова,

Фестиваль авторских наклеек В 2015 году художники Миша Samek и Snap устроили во дворе заброшенного здания на Уральской улице независимый Фестиваль авторских наклеек — выставку стикеров, плакатов и иллюстраций от уличных художников из разных стран мира. До этого фестиваль проходил в закрытых пространствах — в креативном кластере «Четверть» и в Центре современного искусства имени Сергея Курехина (когда он еще работал на Васильевском острове). За несколько дней организаторы расчистили территорию у набережной Смоленки и покрыли стены дома, окна, а также забор наклейками всех форм и размеров, а также граффити и забавными персонажами. Зарубежные авторы присылали свои произведения по почте, а местные создали «экспозицию» в режиме импровизации. Через 4 года основная часть работ естественным образом исчезла, но остатки былого стикер-величия все еще украшают здание. Кстати, регулярно появляются новые рисунки и наклейки, так можно приносить свои. Где искать: угол набережной реки Смоленки и улицы Уральской, во дворе заброшенного здания

Дерево «Meeting of styles» В Приморском районе — царстве «муравейников» — проблемы с архитектурной эстетикой, зато с уличным искусством все в порядке: субкультурные и нелегальные граффити соседствуют с фестивальными проектами и легальными муралами на брандмауэрах новостроек. На обычной 12-этажке недалеко от метро «Комендантский проспект» остался артефакт международного фестиваля «Meeting of styles» 2008 года — огромное дерево из иллюстраций и граффити-тегов, которое «вырастили» десятки художников из разных стран. Эта стена — единственная, появившаяся в рамках проекта «Сто легальных стен», о котором райтеры Саша Trun, Наташа Флокси и другие пытались договориться с городскими властями. Постепенно 35-метровый мурал теряет свои краски — причина срочно съездить на проспект Маршала Новикова. Где смотреть: проспект Маршала Новикова, д. 1, пересечение с проспектом Испытателей, недалеко от станции метро «Комендантский проспект»

Hall of fame В начале 2000-х гаражи и заборы на северной окраине Петербурга покрылись граффити местных художников и заезжих райтеров — так сложилась стихийная «Стена славы», покрытая тэгами и шрифтовыми композициями разных стилей и уровней мастерства. Спустя 15 лет до этого богом забытого места добрался застройщик, который решил назвать новый жилой комплекс поблизости «Граффити». Правда девелоперы захотели закрасить импровизированный Hall of fame, но куратор Альбина Мотор предложила сберечь «гений места» и памятник петербургской граффити-культуре уличной в первозданном виде. Где смотреть: улица Парашютная, 38

Муралы ЖК «Граффити» «Зал славы» граффитчиков застройщики сохранили, а однообразный пейзаж новых 24-этажных кварталов разбавили огромными росписями ребят из разных городов страны. Каждый из них прошел путь от райтера до профессионального художника-муралиста со своим стилем. Один из брандмауэров ЖК отдали под абстрактную геометрию от современных последователей супрематизма Aesthetic group (Petro из города Жуковский и Slak из города Белоозерский). Еще два брандмауэра превратились в диптих по мотивам «Алисы в Зазеркалье» —коллаборацию художников Алексея Канунникова aka Kislow из Севастополя и Романа Мураткина из Подмосковья. Вместе два фасада составляют сюжет из истории девочки, заглянувшей за стену своей квартиры и оказавшейся в необычном и увлекательном фантазийном мире, где, например, обычный жилой квартал выглядит как стол, накрытый для чаепития. Самые свежие муралы от иркутского художника Васи LST и Рустама QBic появились неделю назад и посвящены теме путешественников и первооткрывателей.

Проект реализовали СК «Ойкумена» и Институт исследования стрит-арта, куратор — Альбина Мотор. Где смотреть: Проспект Королева, 57

Даниил Хармс Возможно, самая удачная интервенция стрит-артистов в пространство исторического центра — портрет Даниила Хармса на доме, где он когда-то жил. Уличные художники Паша Кас и Павел Мокич увековечили профиль поэта в 2016 году, в день 74-летней годовщины его смерти. Сами авторы прокомментировали творение так: «Улица Маяковского в Санкт-Петербурге знаменита двумя адресами: здесь жил Владимир Маяковский и здесь жил Даниил Хармс. Первый — громогласный голос революции, любимец миллионов и увековеченный еще при жизни. И — Хармс.

Непонятый и почти забытый своей эпохой. Неиздаваемый, запрещенный, дважды спрятанный в психушку и репрессированный в первые месяцы блокады. Мистичный, внеструктурный, трагичный в своем ребячестве и величественный в своем пронзительном одиночестве». Хотя не все жители дома были довольны изящным черно-белым рисунком, портрет жив до сих пор, в отличие от других работ Паши Каса. Например, народный хит «С новым годом, товарищи!» регулярно закрашивают коммунальщики, а горожане пытаются оттереть изображение монетами. Зато работа получила Премию Сергея Курехина в этом году. Где искать: улица Маяковского, 11

Маскароны-автопортреты Владимира Абиха Владимир Абих предпочитает внедряться в городскую среду тактично и аккуратно, например, размещает собственные автопортреты в виде маскаронов на фасадах домов в историческом центре. «Эгоистичное желание попасть в историю – зачастую основополагающая сила, движущая художником. Встраиваясь в архитектуру Петербурга, мимикрируя под маскароны на фасадах зданий, я размещаю свои автопортреты в попытке попасть в историю вне очереди», — признается Абих. Не все работы дожили до сегодняшнего дня, но по последним данным, экземпляр на Фонарном переулке на месте. Где искать: Фонарный переулок, 14

Граффити анонимной группы «Осколки» Анонимные последователи идей русского авангарда из объединения «Осколки» почти каждый день создают новые работы, но с такой же скоростью их закрашивают сотрудники служб ЖКХ. Траурно-черная «Лопата Беглова» этой зимой засветилась в городских СМИ, но до лета не дожила. «Осколки» «бомбят» на крышах, в заброшенных особняках, на витринах, брандмауэрах и грузовиках, но не сообщают точных адресов своих творений — тем интереснее поиск. Идентифицировать группу легко — преимущественно черный цвет, геометрия и шрифтовые композиции с использованием названия объединения. Особенно много «осколочных» следов на острове Декабристов, недалеко от метро «Приморская». Например, елка-зазубрина, удачно пристроившаяся к пожарной лестнице дома на Железноводской улице. Где искать: в районе метро «Приморская», Обводного канала, Гороховой улицы, далее — везде

Уличное искусство в «Порту Севкабель» Васильевский остров нашпигован уличным искусством, но если охотиться за граффити-тэгами не хочется, а хочется масштаба — идите в «Порт Севкабель». К прошлогоднему фестивалю Present Perfect было создано пять масштабных муралов, которые затем решили оставить. Их авторы — московский любитель геометрических паттернов Alexey KIO, молодой фигуративный автор Александр Демкин (DYOMA21) из Рязани, Андрей Бергер (ABER) из Барнаула и пермский художник Илья Гришаев, создатель независимого пространства FFTN, который реализовал единственную монохромную инсталляцию в «Порту». В мае к фестивалю «День Финляндии» иллюстраторы София Коловская и Тео Георгиев создали мурал «Spirit of Finland», который воспевает связь финской природы и энергию динамичного современного города. Во дворе бара «Мачты» найдете две работы художника Саши Блота, который полгода назад переехал в Петербург из Пензы. Первая — «Слышать самого себя» была создана к Международному дню охраны здоровья уха и слуха. «Это размышление о том, что каждый из нас может прислушиваться к себе и делиться информацией с миром. Персонаж, образующий с ракушкой единое целое, символизирует внутреннее звучание наших мыслей, которые мы транслируем, высвобождаем, пропуская через себя», — комментирует художник. Вторая работа отсылает к известным антиутопиям «1984» Джорджа Оруэлла и «Мы» Евгения Замятина.

Институт исследования стрит-арта запустил этим летом проект «Urban Walks Street Art/Стрит-арт прогулки по городу» без гида и экскурсовода — медиаторы разрабатывают маршрут в определенном районе, а участники делятся друг с другом наблюдениями и открытиями. Организаторы считают, что самое важное — настроить оптику на поиск уличного искусства во всех его формах, которое ждет буквально за каждым углом. Записаться на прогулку 7 июля можно тут

Секретный стрит-арт особняк в центре Петербурга Этим летом оказалось, что в городе есть целый полузаброшенный особняк, где каждую комнату и большой двор несколько лет «бомбили» художники из разных городов России, в том числе Женя Мулук, Александр Блот и группа «Осколки». Оммаж знаменитой «Большой волне в Канагаве» японского художника Кацусики соседствует там с татуированной розовой лисой, а попасть внутрь можно в выходные во время выставок и мероприятий. В июне там прошел показ дизайнера Ольги Чернощековой, и три выставки, в том числе художников-выпускников Академии Художеств. Подробнее о том, как попасть тут.