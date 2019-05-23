Русский музей покажет 200 фотографий (очень красивых!) окрестностей Петербурга 19-начала 20 веков

Дети в лодке на берегу Финского залива. 1906 год. Лист из любительского фотоальбома семьи художников Эндер.

Художник И. Е. Репин в кругу семьи на веранде дачи «Пенаты». 1900-е годы

Русский музей покажет 200 фотографий Петербургской губернии 1860-1910-х годов из своего собрания. Зрители увидят, как тогда выглядели не сохранившееся до сегодняшнего дня «Собственная дача» и «Львиный каскад» в Петергофе, «Церковь Спаса Преображения в память 300-летия Дома Романовых» в Тярлево и «Янтарная комната» в Царском Селе. Среди фотографов — знаменитый Карл Булла, которого называют «отцом русской репортажной фотографии».

Самые ранние отпечатки с видами губернии сделаны фотографами Джованни (Иван) Бианки и Альфредом Лоренсом 1860-1870-е годы в технике альбуминовой печати. Их снимки императорских дворцов и парков стали эталонными для всех следующих поколений петербургских фотографов. Кроме того на выставке покажут фотографии дачного отдыха петербуржцев начала прошлого века, например художника Ильи Репина, на его даче в Репино, тогда поселок назывался Куоккола.

Многочисленные изображения Санкт-Петербургской губернии на стеклянных пластинах, безупречные по технике и композиции ныне хранятся только в собрании Русского музея и занимают особое место в музейной коллекции негативов.