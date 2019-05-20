На улице Радищева появилась стрит-арт фреска лютеранской церкви Анненкирхе

На улице Радищева в Петербурге появилась стрит-арт фреска с изображением лютеранской церкви святой Анны — Анненкирхе. Автор работы — мастер по художественной печати Олег Лукьянов, который неоднократно использовал фасады домов в этой локации в качестве холстов.

Своей новой работой Лукьянов выразил мнение о возможной реставрации Анненкирхе — в 2002 году в здании произошел серьезный пожар, после которого церковь отреставрировали только снаружи. По мнению мастера, объект лучше законсервировать, а не возвращать исторический вид. «В переулке Радищева появилась фреска с Анненкирхе. Спасибо Олегу Лукьянову за жест в поддержку консервации интерьера нашей церкви», — отметили в пресс-службе пространства.

Свои работы Олег Лукьянов он выполняет с помощью принтера: оцифровывает картину, переносит изображение на акриловый полимер и переводит стрит-арт на стену.

Напомним, ранее Олега Лукьянов разместил на одной из стен переулка Радищева стрит-арт с изображением собора Парижской Богоматери — работа появилась незадолго после трагического пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Картинная галерея впервые появилась на улице Радищева в начале апреля — фасадах домов расположились репродукций работ Романа Ляпина, Владимира Колбасова, Алексея Ежова, Тумана Жумабаева, Андрея Белле. Современников дополнил классик Боттичелли.