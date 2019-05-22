Рассказываем, какие арт-объекты появятся на острове Новая Голландия в новом сезоне

Каждый сезон на острове Новая Голландия появятся новые арт-объекты и инсталляции, которые сразу становятся инстаграм-хитами: в прошлом году это были плавающие в акватории острова розовых фламинго и неоновая надпись венгерского художника Дюлы Варнаи «Миру мир!». Этим летом команда подготовила фестиваль искусства под открытым небом о взаимодействи природы, человека и технологий.

Дети, плывущие на листьях Виктории Амазонской. Салем, Северная Калифорния, 1892 год



130 гигантских кувшинок

В первый день лета во внутренней акватории острова «вырастут» 130 гигантских кувшинок: инсталляция площадью 320 квадратных метров воссоздаст на поверхности воды группу листьев одного из самых уникальных растений мира родом из Южной Америки — Виктории амазонской (лат. Victoria amazonica), самой большой в мире кувшинки. В естественной среде эта лилия встречается на поверхности вод тропических водоёмов, полюбоваться ею можно в бассейне реки Амазонки в Бразилии и Боливии, в реках Гайаны, впадающих в Карибского моря. 155 лет назад, в 1864 году, эта удивительная кувшинка впервые была выращена и зацвела в ботаническом саду Санкт-Петербурга, и до сих пор остается одним из наиболее популярным оранжерейным растением.

Посмотреть на инсталляцию можно до 30 сентября.

«Ты (на) остров(е)» Алиша Эггерт

5 июня на крыше одного из бывших лесных складов зажжётся неоновая инсталляция «Ты (на) остров(е)», созданная американской междисциплинарной художницей Алишей Эггерт совместно с Майком Флемингом. Игру слов подчеркивает периодическое «моргание» неоновых букв. Инсталляция You are (on) an island была изначально создана для фестиваля искусств The Sacred and Profane («Священное и мирское») на острове Пикс, штат Мэн. С тех пор она экспонировалась на выставках и фестивалях в Нью-Йорке, Сиднее и Флориде. Мобильная версия работы участвовала в «партизанском турне» в Великобритании в 2013 году. На острове Новая Голландия будет представлена специальная версия инсталляции, увеличенная и адаптированная для экспонирования на крыше. Сама художница пишет о своей работе: «Мы все, люди, как острова, отделенные друг от друга нашими телами и разумом. Острова, на которых мы оказываемся, могут быть географическими, но также политическими или идеологическими. Я современный художник, моя работа коренится в социально-политической среде сегодняшнего времени, противоречивой как никогда. К счастью, искусство — это язык для выражения эмоций и глубинных, часто невыразимых мыслей о бытии. Надеюсь, я создаю искусство, помогающее порождать чувство эмпатии и понимания у людей, которые находятся на островах, отличных от наших». Делать фото на фоне работы для инстаграма можно до 30 октября.

Инсталляция арт-группы Cracking art в Праге в 2018 году

Инсталляция группы Cracking art в Сиракузах в 2009 году

Скульптуры арт-группы Cracking Art

15 июня на острове появится группа скульптур, созданных арт-группой Cracking Art. В разных частях парка установят фигуры, сделанные из перерабатываемого пластика. Это излюбленный материал художников, его использование отражает ту степень неизбежности, с которой окружающая реальность становится все более искусственной. Название группы отсылает к термину «Крекинг» – это высокотемпературная переработка нефти и её фракций с целью получения моторного топлива, смазочных масел, а также сырья для химической и нефтехимической промышленности. То же самое по мнению художников происходит во время создания художественного объекта, когда нечто естественное обретает дополнительный смысл, проходит «культурную переработку» и встраивается в новое коммуникативное пространство. Cracking Art существует с 1993 года и прославилась скульптурными композициями с животными гипертрофированных форм, размеров и неестественных цветов. Например, в прошлом году берег Влтавы в Праге украшали 34 ярко-желтых пингвина. Скульптуры простоят на острове до 15 октября Скульптуры появятся на острове в середине июня .

Выставка «“Это Начало” или Виртуальный Гений» 28 июня в Павильоне откроется выставка финалистов VII конкурса молодых художников Nova Art. Конкурс проходит в Санкт-Петербурге уже 12 лет, его цель — поддержка молодых художников, формирующих российское современное искусство. Тема этого года — инновации в искусстве и отношения между человеком и новым миром. В конкурсе участвовали не готовые работы, а концепции, требующие сложной технической реализации. С созданием прототипов произведений для выставки победителям помогут известные дизайнеры Андрей Шелютто и Ирина Чекмарёва, авторы дизайна прошлогодних выставок «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи» и «Не верь глазам своим. Обманки в искусстве» в Государственном Эрмитаже. «Самое интересное – следить за ходом рождения работы, сегодня важен не результат, а процесс. На футуристическом корабле, созданном Андреем Шелютто, путешествие в мир утопий становится частью проекта. Шелютто выбирает для мифического полета лунный модуль корабля Аполлон, пересобирая проекты заново и помещая искусство между мистическим сознанием и разломами реальности» – Ольга Шишко, куратор конкурса NOVA ART, руководитель отдела новых медиа ГМИИ им. А. С. Пушкина, учредитель Центра культуры и искусства MediaArtLab. В день открытия выставки состоится круглый стол «Язык современности: возможно ли „новое“ в искусстве?».

Выставка продлится до 21 июля