Рассказываем, какие арт-объекты появятся на острове Новая Голландия в новом сезоне

«Ты (на) остров(е)» Алиша Эггерт

5 июня на крыше одного из бывших лесных складов зажжётся неоновая инсталляция «Ты (на) остров(е)», созданная американской междисциплинарной художницей Алишей Эггерт совместно с Майком Флемингом. Игру слов подчеркивает периодическое «моргание» неоновых букв. Инсталляция You are (on) an island была изначально создана для фестиваля искусств The Sacred and Profane («Священное и мирское») на острове Пикс, штат Мэн. С тех пор она экспонировалась на выставках и фестивалях в Нью-Йорке, Сиднее и Флориде. Мобильная версия работы участвовала в «партизанском турне» в Великобритании в 2013 году. На острове Новая Голландия будет представлена специальная версия инсталляции, увеличенная и адаптированная для экспонирования на крыше.

Сама художница пишет о своей работе: «Мы все, люди, как острова, отделенные друг от друга нашими телами и разумом. Острова, на которых мы оказываемся, могут быть географическими, но также политическими или идеологическими. Я современный художник, моя работа коренится в социально-политической среде сегодняшнего времени, противоречивой как никогда. К счастью, искусство — это язык для выражения эмоций и глубинных, часто невыразимых мыслей о бытии. Надеюсь, я создаю искусство, помогающее порождать чувство эмпатии и понимания у людей, которые находятся на островах, отличных от наших».

Делать фото на фоне работы для инстаграма можно до 30 октября.