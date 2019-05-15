В Гатчине установят памятник Александру III по проекту Владимира Бродарского
Сегодня Российское историческое общество определилось с судьбой памятника Александру III в Гатчине. Из четырех работ на конкурсной основе победил проект молодого петербургского скульптора Владимира Бродарского — выпускника Академии художеств и ученика Альберта Чаркина и Григория Ястребенецкого.
Проект Владимира Бродарского выбрали практически единогласно — жюри, в составе которого приняли участие председатель РИО Сергей Нарышкин, замминистра культуры Алла Манилова, директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов, председатель комитета по культуре Константин Сухенко, народный скульптор РСФСР Григорий Ястребенецкий и другие, оценило работу за индивидуальный авторский стиль.
Согласно условиям конкурса на проект нового памятника Александру III, претенденты должны были основывать свои модели на работе скульптора Паоло Трубецкого — монумент его авторства установлен во дворе Мраморного дворца в Гатчине. Проект-победитель авторства Владимира Бродарского посоветовали доработать — при работе непосредственно над памятником скульптору порекомендовали увеличить портретное сходство с правителем.
-
Фото: Алина Циопа, "Фонтанка.ру"
Финансирование нового памятника Александру III будет проходить через Российское военно-историческое общество, поскольку, по словам замминистра культуры Аллы Маниловой, которые приводит «Фонтанка», Минкульт не имеет права оплачивать такие проекты напрямую. Плановая дата установки приходится на весну 2020 года — он расположится во внутреннем дворе Гатчинского дворца, в Арсенальном каре, где будет сделан один из входов в музей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.