Первые фото из русского павильона на Венецианской биеннале, который в этом году курирует Эрмитаж
Завтра откроется русский павильон на Венецианской биеннале, который в этом году курирует Государственный Эрмитаж. Россию представляют художник Александр Шишкин-Хокусай и режиссер Александр Сокуров, которые интерпретируют полотна музейной коллекции. На первом этаже павильона покажут «Фламандскую школу» Шишкина-Хокусая — выполненные из фанеры «картины» на сюжеты Снейдерса, Йорданса, Рубенса, а верхнее пространство отдано под инсталляцию-вариацию Сокурова на тему холста «Возвращение блудного сына» Рембрандта Харменса ван Рейна. В создании экспозиции участвовали студенты и выпускники Академии Художеств, которых привлек комиссар павильона Семен Михайловский. Главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская телеграфирует из Венеции: «павильон готов к визиту журналистов» и посылает первые фотографии из садов Джардини.
Александр Шишкин-Хокусай — постоянный соавтор режиссеров Андрея Могучего и Юрия Бутусова. Работает также в поле паблика-арта и медиа-инсталляций. В 2015 году художник создал масштабную инсталляцию с фигурками из фанеры «Практики взросления» в Музее стрит-арта. Она состояла из более, чем 200 фигур, самая большая из которых достигала в высоту 12 метров.
Теперь «Возвращение блудного сына» — скульптура. В реализации проекта Александру Сокурова помогали выпускники Академии Художеств скульпторы Владимир Бродарский и Екатерина Пильникова.
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