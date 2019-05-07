Первые фото из русского павильона на Венецианской биеннале, который в этом году курирует Эрмитаж

Завтра откроется русский павильон на Венецианской биеннале, который в этом году курирует Государственный Эрмитаж. Россию представляют художник Александр Шишкин-Хокусай и режиссер Александр Сокуров, которые интерпретируют полотна музейной коллекции. На первом этаже павильона покажут «Фламандскую школу» Шишкина-Хокусая — выполненные из фанеры «картины» на сюжеты Снейдерса, Йорданса, Рубенса, а верхнее пространство отдано под инсталляцию-вариацию Сокурова на тему холста «Возвращение блудного сына» Рембрандта Харменса ван Рейна. В создании экспозиции участвовали студенты и выпускники Академии Художеств, которых привлек комиссар павильона Семен Михайловский. Главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская телеграфирует из Венеции: «павильон готов к визиту журналистов» и посылает первые фотографии из садов Джардини.