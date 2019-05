Ностальгия по интернету 90-х

Артефакты интернета 90-х — это исчезающие признаки времени и хочется их как-то удержать. Сейчас они еще курсируют в формах ностальгических мемов, понятных уже не всем. Например скриншоты с экрана, заполненного взбесившейся змеей из диалоговых окон, и подпись Kids today will never know the struggle. Окна в моих работах нарисованы и вышиты мелкими стежками. Раз за разом повторяемые от руки эти компьютерные изначально изображения, становятся личными. Вообще я люблю погрешности и никогда не делаю четких трафаретов. Еще один важный образ — чат «Кроватка», например. Это черный фон с цветными бегущими бессмысленными репликами. Тогда интернет был безопасным и медленным пространством. Двором, в котором можно было поиграть.