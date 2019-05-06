Главный штаб Государственного Эрмитажа на три дня закроется для посетителей

Из интервью для «Собака.ru»:

Мы создаем венок памяти Щукина и Морозова, которые еще с советских времен стали восприниматься как некий двуглавый орел под названием «Щукин-Морозов», — они оба в гробу бы перевернулись, узнав об этом. Летом в Москве откроется выставка коллекции Щукина, которая будет сильно отличаться от парижской экспозиции, проходившей два года назад в Фонде Louis Vuitton: она будет очень человечной и расскажет о знаменитой московской купеческой династии Щукиных. Параллельно у нас, в Главном штабе, откроется выставка памяти братьев Ивана и Михаила Морозовых — на ней будут представлены 140 шедевров из их собраний. Не кто иной, как Михаил Морозов, открыл Гогена и Боннара и привез первую картину Ван Гога в Россию, а именно его брат Иван создал уникальный ансамбль полотен Сезанна.

В следующем году выставка коллекций Морозовых пройдет в Париже в Фонде Louis Vuitton, и на ней будут показаны не только принадлежавшие братьям работы французских импрессионистов и постимпрессионистов, но и приобретенные ими картины русских художников — Серова, Коровина, Врубеля, Кустодиева, Сомова, Гончаровой. Затем выставка, посвященная французским и русским коллекциям Морозовых, пройдет в Москве. Коллекция Щукина в 2020 году будет показана в Эрмитаже, но это будет не «Щукин у себя дома», как в Москве, а «Щукин во дворце».