Главный штаб Государственного Эрмитажа на три дня закроется для посетителей
Главный штаб Государственного Эрмитажа на три дня закроет свои двери для посетителей. 15, 16 и 17 мая экспозиции музейного комплекса будут недоступны — в эти дни в стенах здания пройдет IX Петербургский Международный Юридический Форум.
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Фото: Государственный Эрмитаж
А пока одно из зданий альма-матер изобразительного искусства в Петербурге, в котором экспонируются произведения 20 века и проходят временные выставки, будет закрыто, напомним, что уже этим летом Эрмитаж и Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина покажут две масштабные выставки. Москвичам покажут коллекцию живописи Сергея Щукина на экспозиции «Щукин. Биография коллекции» 18 июня, а петербуржцы смогут увидеть работы из собрания коллекционера Ивана Морозова на экспозиции «Великие русские коллекционеры. Братья Морозовы» с 20 июня.
Михаил Пиотровский
Мы создаем венок памяти Щукина и Морозова, которые еще с советских времен стали восприниматься как некий двуглавый орел под названием «Щукин-Морозов», — они оба в гробу бы перевернулись, узнав об этом. Летом в Москве откроется выставка коллекции Щукина, которая будет сильно отличаться от парижской экспозиции, проходившей два года назад в Фонде Louis Vuitton: она будет очень человечной и расскажет о знаменитой московской купеческой династии Щукиных. Параллельно у нас, в Главном штабе, откроется выставка памяти братьев Ивана и Михаила Морозовых — на ней будут представлены 140 шедевров из их собраний. Не кто иной, как Михаил Морозов, открыл Гогена и Боннара и привез первую картину Ван Гога в Россию, а именно его брат Иван создал уникальный ансамбль полотен Сезанна.
В следующем году выставка коллекций Морозовых пройдет в Париже в Фонде Louis Vuitton, и на ней будут показаны не только принадлежавшие братьям работы французских импрессионистов и постимпрессионистов, но и приобретенные ими картины русских художников — Серова, Коровина, Врубеля, Кустодиева, Сомова, Гончаровой. Затем выставка, посвященная французским и русским коллекциям Морозовых, пройдет в Москве. Коллекция Щукина в 2020 году будет показана в Эрмитаже, но это будет не «Щукин у себя дома», как в Москве, а «Щукин во дворце».
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