Картину Левитана нашли. Сегодня ее вернут в Третьяковскую галерею

Картину Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» нашли, и сегодня ее вернут в Третьяковскую галерею. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Сегодня в Москве пропала картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» стоимостью более 2 млн рублей. Об этом заявил в полицию директор научной организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М.Третьякова». Неизвестные лица завладели работой мошенническим путем.

11 апреля картина была передана по расписке, но после этого пропала. Позднее заявитель обнаружил ее на аукционе на одном из профильных сайтов.