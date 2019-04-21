В Петербурге состоялась десятая церемония вручения Премии Сергея Курехина

Сегодня, 21 апреля, на сцене Каменноостровского театра БДТ в Санкт-Петербурге состоялась десятая церемония вручения ежегодной международной премии в области современного искусства имени Сергея Курехина. В список номинантов прошли 70 проектов в 9 номинациях из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Архангельска, Ливерпуля, Турина, Хельсинки, Риги и других городов.

Премия была учреждена в 2009 году Фондом и Центром современного искусства им. Сергея Курехина. Организаторы изначально объявили, что премия станет ежегодной. Также в планы организаторов входило вывести Премию Сергея Курехина в один ряд с премией Кандинского и премией «Инновация». Среди номинантов десятой премии — петербургские стрит-артисты Паша Кас, Стас Багс и Миша Маркер, медиа-художник Егор Крафт и группа «Север 7», художники Иван Плющ и Ася Маракулина, театр Post и театральный блогер Виктор Вилисов. Десятая Премия Сергея Курехина стала не только юбилейной по счету — в 2019 году исполняется 65 лет со дня рождения музыканта-авангардиста, композитора, киносценариста и актера Сергея Курехина.

До 16 мая в Центре Курехина будет работать выставка проектов, вошедших в лонг-лист Премии. Публикуем полный список победителей Премии Сергея Курехина за 2018 год.

Гран-при

Анна Абалихина, театральный перформанс «Страсти по Мартену»

Лучшее произведение визуального искусства

Александр Морозов, «Акчим.Координаты: 60°28′35″N 58°02′53″E»

Лучший медиа-объект

Текст-группа «Орбита» (Александр Заполь, Артур Пунте, Владимир Светлов, Сергей Тимофеев), мультимедийная поэтическая выставка «Откуда берутся стихи?»

Искусство в общественном пространстве

АБ Бродского (Александр Бродский и Антон Тимофеев), «ВИЛЛА ПО-2»

Паша Кас, «C Новым годом, товарищи»

Лучший кураторский проект

Владимир Селезнев, «Приручая пустоту»

Лучший фестиваль в области современного искусства

Анна Франц, Елена Губанова, «КИБЕРФЕСТ-11»

Лучший текст о современном искусстве

Виктор Вилисов, «Нас всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили»

Электро-Механика

Группа Shortparis

Этно-Механика

Группа ŠUMA (Shuma)

Приз Французского института

Ася Маракулина, «Комната отдыха»