В Петербурге состоялась десятая церемония вручения Премии Сергея Курехина
Сегодня, 21 апреля, на сцене Каменноостровского театра БДТ в Санкт-Петербурге состоялась десятая церемония вручения ежегодной международной премии в области современного искусства имени Сергея Курехина. В список номинантов прошли 70 проектов в 9 номинациях из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Архангельска, Ливерпуля, Турина, Хельсинки, Риги и других городов.
Премия была учреждена в 2009 году Фондом и Центром современного искусства им. Сергея Курехина. Организаторы изначально объявили, что премия станет ежегодной. Также в планы организаторов входило вывести Премию Сергея Курехина в один ряд с премией Кандинского и премией «Инновация». Среди номинантов десятой премии — петербургские стрит-артисты Паша Кас, Стас Багс и Миша Маркер, медиа-художник Егор Крафт и группа «Север 7», художники Иван Плющ и Ася Маракулина, театр Post и театральный блогер Виктор Вилисов. Десятая Премия Сергея Курехина стала не только юбилейной по счету — в 2019 году исполняется 65 лет со дня рождения музыканта-авангардиста, композитора, киносценариста и актера Сергея Курехина.
До 16 мая в Центре Курехина будет работать выставка проектов, вошедших в лонг-лист Премии. Публикуем полный список победителей Премии Сергея Курехина за 2018 год.
Гран-при
Анна Абалихина, театральный перформанс «Страсти по Мартену»
Лучшее произведение визуального искусства
Александр Морозов, «Акчим.Координаты: 60°28′35″N 58°02′53″E»
Лучший медиа-объект
Текст-группа «Орбита» (Александр Заполь, Артур Пунте, Владимир Светлов, Сергей Тимофеев), мультимедийная поэтическая выставка «Откуда берутся стихи?»
Искусство в общественном пространстве
АБ Бродского (Александр Бродский и Антон Тимофеев), «ВИЛЛА ПО-2»
Паша Кас, «C Новым годом, товарищи»
Лучший кураторский проект
Владимир Селезнев, «Приручая пустоту»
Лучший фестиваль в области современного искусства
Анна Франц, Елена Губанова, «КИБЕРФЕСТ-11»
Лучший текст о современном искусстве
Виктор Вилисов, «Нас всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили»
Электро-Механика
Группа Shortparis
Этно-Механика
Группа ŠUMA (Shuma)
Приз Французского института
Ася Маракулина, «Комната отдыха»
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Фото: сообщество "Сергей Курехин и группа Поп-Механика"
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Федор Курехин
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Виктор Вилисов в 23 года успел стать редактором раздела «театр» на сайте журнала Афиша, написать колонки о современном театре на lenta.ru, Colta.ru, Meduza, выпустить книгу, поставить несколько перформансов, в том числе на ночном интеллектуальном марафоне в Эрмитаже
Международная премия в области современного искусства имени Сергея Курёхина учреждена в 2009 году. Задачи конкурса — выявление и поддержка перспективных художников, кураторов и музыкантов, повышение статуса отечественного искусства и его интеграция в международную культурную среду. Премия также поддерживает появление новых мультимедийных жанров в области современного искусства, современной музыки и сценических искусств.
В этом году режиссером церемонии стал сын Сергея Курехина 24-летний Федор Курехин. В церемонии приняли участие Московский ансамбль современной музыки, созданный Юрием Каспаровым при непосредственном участии лидера российского авангарда Эдисона Денисова.
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