В «Росфото» открывают выставку фотографий китайской природы, осторожно, много милых панд!

В «Росфото» открывается выставка фотографий 49 авторов из КНР и других стран, которые художественно зафиксировали разнообразие китайской флоры и фауны. Зрители увидят животных вымирающих видов, которые находятся под охраной Китайской ассоциации охраны дикой природы: большая панда, золотая мартышка, китайский и амурский тигры, китайский речной дельфин и другие. Выставка организована совместно с Общероссийским фестивалем «Первозданная Россия» и Китайской ассоциацией охраны дикой природы.

«Росфото»

16 апреля — 28 мая 2019