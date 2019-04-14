Сегодня в Государственном Эрмитаже представили полотно Паоло Уччелло «Святой Георгий, поражающий дракона». В собрании музеев России нет ни одной работы одного из выдающихся мастеров Флоренции Раннего Возрождения — петербуржцы смогут увидеть одну из них в Аполлоновом зале.

Картина Паоло Уччелло «Святой Георгий, поражающий дракона» находится в собрании парижского Музея Жакмар-Андре. Сюжет картины пришел в Европу с Востока и обзавелся новой трактовкой — девушка, изображенная на холсте, символизирует христианскую церковь, а дракон — язычество. Особенность композиции картины в ее перспективе, что было ново для эпохи Раннего Ренессанса.

«Главное увлечение мастера — законы линейной перспективы, проблема чрезвычайно актуальная для Ренессанса. Перспективные поиски сочетаются у этого художника с декоративным решением многих сюжетов, примером тому и является работа из парижского музея», — рассказывают в Эрмитаже.

«Святой Георгий, поражающий дракона» представлен в Аполлоновом зале Государственного Эрмитажа с 14 апреля по 14 июля 2019 года в рамках экспозиции «Шедевры музеев мира в Эрмитаже».

Напомним, ранее Государственный Эрмитаж запустил собственный образовательную проект «Эрмитажная Академия». Энциклопедическое музейное собрание, созданное на основе коллекций материалов Эрмитажа, дает возможность представить историю мировой культуры от древности до современности. Также стало известно, что этим летом Эрмитаж и ГМИИ им. Пушкина обменяются собраниями коллекций Щукина и Морозова — в главных музеях двух столиц покажут Клода Моне и Поля Сезанна, Пабло Пикассо и Анри Матисса, Поля Гогена и Винсента ван Гога из дореволюционных собраний коллекционеров.