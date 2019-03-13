Объявлен лонг-лист Премии Сергея Курехина
Сегодня объявлен лонг-лист Премии в области современного искусства им. Сергея Курёхина за 2018 год. В список номинантов прошли 70 проектов в 9 номинациях из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Архангельска, Ливерпуля, Турина, Хельсинки, Риги и других городов. Среди номинантов из Петербурга стрит-артисты Паша Кас, Стас Багс и Миша Маркер, медиа-художник Егор Крафт и группа «Север 7», художники Иван Плющ и Ася Маракулина, театр Post и театральный блогер Виктор Вилисов.
Церемония вручения наград пройдет 21 апреля в Каменноостровском театре БДТ, ее режиссирует сын Сергея Курехина 24-летний Федор Курехин. В церемонии примет участие Московский ансамбль современной музыки, созданный Юрием Каспаровым при непосредственном участии лидера российского авангарда Эдисона Денисова.
ЛОНГ-ЛИСТ ПРЕМИИ ИМ. СЕРГЕЯ КУРЁХИНА ЗА 2018 ГОД
Гран-при
- Анна Абалихина, театральный перформанс «Страсти по Мартену»
- Андрей Бундин, «Концерт для смартфонов с оркестром»
- Екатерина Троепольская, Андрей Родионов, Юрий Квятковский, Алексей Наджаров, «Зарница»
- Сергей Морозов, Алена Папина, «Конституция»
- Рустем Бегенов, ORTA, «Сергей Калмыков»
- Театр. На Вынос (Алексей Ершов, Максим Карнаухов), «Abuse Opera»
- театр post (Дмитрий Волкострелов, Дмитрий Ренанский), спектакль «Художник извне и изнутри»
Лучшее произведение визуального искусства
- Александр Морозов, «Акчим.Координаты: 60°28′35″N 58°02′53″E»
- Ася Маракулина, «Комната отдыха»
- Вергазова Юлия, «Flora.onion»
- Владимир Потапов, Владимир Дубосарский, «ВСЕ ПАЛИТРЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ»
- Денис Патракеев, «Целение/Soteria»
- Иван Плющ, «Механизм бессмертия»
- Ксения Юркова, «Хребтовый суп, фаршированные кролики»
- Север-7, «ШАРППС-7» («Школа Активного Рисования и Перформативного Позирования Север-7»)
- Семён Мотолянец, «Антиперсональная персональная выставка Семёна Мотолянца, который понял, что он ничего не понял в современном искусстве»
- Софа Скидан, «Transverse Hyperspace»
- Таус Махачева, «ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) Spa»
- Федор Хиросигэ, «ДАЦАН ФЁДОРА ХИРОСИГЭ»
- Хаим Сокол, «Значит нашего появления на земле ожидали»
Лучший медиа-объект
- Алессандро Шаррафа, «Зимняя Симфония»
- Анна Ротаенко, «Real weapon»
- Анна Толкачева, «Кочевая поэзия»
- Василий Сумин, «Станция YE5»
- Евгений Стрелков, «Парамузыка»
- Егор Крафт, проект «Content Aware Studies»
- Елена Губанова, Иван Говорков, «Диалог»
- Егор Цветков, «Что-то падает вниз»
- Михаил Железников, «Набор друзей»
- Сергей Филатов, «SeedShaker: в ожидании благоприятной среды и подходящего времени»
- Текст-группа «Орбита» (Александр Заполь, Артур Пунте, Владимир Светлов, Сергей Тимофеев), мультимедийная поэтическая выставка «Откуда берутся стихи»
Искусство в общественном пространстве
- АБ Бродского (Александр Бродский и Антон Тимофеев), «ВИЛЛА ПО-2»
- Андрей Воронов (АРХАТАКА), Сергей Катран, «Recycle chapel»
- Арт-группа 4Ж, акция «Он сказал: «Приехали!»
- Владимир Абих, «Надпись на экране»
- Дмитрий Каварга, Елена Каварга, Kryptogen Rundfunk, «Каварга-Скит»
- Иван Тузов, «В будущее»
- Игорь Яновский, «Что это за маленький сыч?»
- Марина Звягинцева, паблик-арт проект «ARTерия»
- Миша Маркер, «Летопись»
- Паша Кас, «C Новым годом, товарищи»
- Тимофей Радя, инсталляция «Все это не сон»
- Стас Багс, «Клуб дайвинга «Дельфин»
Лучший кураторский проект
- Андрей Зайцев, «Сказочная Страна Стритартия»
- Александр Буренков, «Становясь бессознательным / Дрожа / С открытыми глазами / Я вижу тебя / Сдайся»
- Владимир Селезнев, «Приручая пустоту»
- Глеб Ершов и Лера Лернер, «Любить Творить»
- Диана Мачулина, «Трагедия в углу»
- Дмитрий Булатов, Наиля Аллахвердиева, Марина Жукова, «НОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОГО. Международный проект в области искусства и науки (выставка, научная конференция, образовательная программа)».
- Елена Губанова, Лидия Грязнова, Выставочный проект «Слепки». Современное искусство в залах экспозиции «Отдела слепков» Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств.
- Пётр Антонов, Анастасия Цайдер, «Новый пейзаж»
- Христина Отс, Елена Чернавина, «Future Unhuman»
- Юрий Гудков, Надя Шереметова, выставка «Масштабная реконструкция -- Тело. Время. Контекст»
Лучший фестиваль в области современного искусства
- Анна Франц, Елена Губанова, «КИБЕРФЕСТ-12»
- Егор Звездин и Марго Бор, Международная ассамблея искусств «Альцеста»
- Кураторская группа Fridaymilk, «Инверсия»
- Маша Бирюкова и Карина Симакова, Фестиваль «Селектор II»
- Слава ПТРК, Фестиваль партизанского уличного искусства «Карт-Бланш»
- Юлия Бычкова и Антон Кочуркин, фестиваль «Арт-Овраг» Полезное искусство
- Юлия Бычкова, Екатерина Порутчик, «АРХСТОЯНИЕ ДЕТСКОЕ 2018: Я ИДУ ИСКАТЬ»
- CEC Arts Link, 6 международный фестиваль паблик-арта «Арт Проспект»
Лучший текст о современной культуре
- Алиса Прудникова, Лариса Петрова, «Что-то новое и необычное»: аудитория современного искусства в крупных городах России»
- Александра Новоженова, Глеб Напреенко, «Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса»
- Анатолий Осмоловский, «Бюллетень художественной критики Термит»
- Виктор Вилисов, «Нас всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили»
- Константин Ставров и Олег Кузнецов, «Buffantgarde»
- Кристина Краснянская, «Поэтический Журнал РМ»
- Марина Бирюкова, «Философия кураторства»
- Нурия Фатыхова, Игорь Поносов, «Делай Сам/а»: практики низовых гражданских инициатив»
- Павел Руднев, монография «Драма памяти. Очерки истории российской драматургии. 1950-2010-е»
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