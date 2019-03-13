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Объявлен лонг-лист Премии Сергея Курехина

  • Церемония вручения Премии имени Сергея Курехина-2017

  • Федор Курехин

Сегодня объявлен лонг-лист Премии в области современного искусства им. Сергея Курёхина за 2018 год. В список номинантов прошли 70 проектов в 9 номинациях из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Архангельска, Ливерпуля, Турина, Хельсинки, Риги и других городов. Среди номинантов из Петербурга  стрит-артисты Паша Кас, Стас Багс и Миша Маркер, медиа-художник Егор Крафт и группа «Север 7», художники Иван Плющ и Ася Маракулина, театр Post и театральный блогер Виктор Вилисов.

Церемония вручения наград пройдет 21 апреля в Каменноостровском театре БДТ, ее режиссирует сын Сергея Курехина 24-летний Федор Курехин. В церемонии примет участие Московский ансамбль современной музыки, созданный Юрием Каспаровым при непосредственном участии лидера российского авангарда Эдисона Денисова.

  • Паша Кас, «C Новым годом, товарищи»

  • Дмитрий Волкострелов

  • Стас Багс, «Клуб дайвинга «Дельфин»

  • Егор Крафт

ЛОНГ-ЛИСТ ПРЕМИИ ИМ. СЕРГЕЯ КУРЁХИНА ЗА 2018 ГОД

Гран-при

  • Анна Абалихина, театральный перформанс «Страсти по Мартену»
  • Андрей Бундин, «Концерт для смартфонов с оркестром»
  • Екатерина Троепольская, Андрей Родионов, Юрий Квятковский, Алексей Наджаров, «Зарница»
  • Сергей Морозов, Алена Папина, «Конституция»
  • Рустем Бегенов, ORTA, «Сергей Калмыков»
  • Театр. На Вынос (Алексей Ершов, Максим Карнаухов), «Abuse Opera»
  • театр post (Дмитрий Волкострелов, Дмитрий Ренанский), спектакль «Художник извне и изнутри»

Лучшее произведение визуального искусства

  • Александр Морозов, «Акчим.Координаты: 60°28′35″N 58°02′53″E»
  • Ася Маракулина, «Комната отдыха»
  • Вергазова Юлия, «Flora.onion»
  • Владимир Потапов, Владимир Дубосарский, «ВСЕ ПАЛИТРЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ»
  • Денис Патракеев, «Целение/Soteria»
  • Иван Плющ, «Механизм бессмертия»
  • Ксения Юркова, «Хребтовый суп, фаршированные кролики»
  • Север-7, «ШАРППС-7» («Школа Активного Рисования и Перформативного Позирования Север-7»)
  • Семён Мотолянец, «Антиперсональная персональная выставка Семёна Мотолянца, который понял, что он ничего не понял в современном искусстве»
  • Софа Скидан, «Transverse Hyperspace»
  • Таус Махачева, «ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) Spa»
  • Федор Хиросигэ, «ДАЦАН ФЁДОРА ХИРОСИГЭ»
  • Хаим Сокол, «Значит нашего появления на земле ожидали»

Лучший медиа-объект

  • Алессандро Шаррафа, «Зимняя Симфония»
  • Анна Ротаенко, «Real weapon»
  • Анна Толкачева, «Кочевая поэзия»
  • Василий Сумин, «Станция YE5»
  • Евгений Стрелков, «Парамузыка»
  • Егор Крафт, проект «Content Aware Studies»
  • Елена Губанова, Иван Говорков, «Диалог»
  • Егор Цветков, «Что-то падает вниз»
  • Михаил Железников, «Набор друзей»
  • Сергей Филатов, «SeedShaker: в ожидании благоприятной среды и подходящего времени»
  • Текст-группа «Орбита»  (Александр Заполь, Артур Пунте, Владимир Светлов, Сергей Тимофеев), мультимедийная поэтическая выставка «Откуда берутся стихи»

Искусство в общественном пространстве

  • АБ Бродского (Александр Бродский и Антон Тимофеев), «ВИЛЛА ПО-2»
  • Андрей Воронов (АРХАТАКА), Сергей Катран, «Recycle chapel»
  • Арт-группа 4Ж, акция «Он сказал: «Приехали!»
  • Владимир Абих, «Надпись на экране»
  • Дмитрий Каварга, Елена Каварга, Kryptogen Rundfunk, «Каварга-Скит»
  • Иван Тузов, «В будущее»
  • Игорь Яновский, «Что это за маленький сыч?»
  • Марина Звягинцева, паблик-арт проект «ARTерия»
  • Миша Маркер, «Летопись»
  • Паша Кас, «C Новым годом, товарищи»
  • Тимофей Радя, инсталляция «Все это не сон»
  • Стас Багс, «Клуб дайвинга «Дельфин»

Лучший кураторский проект

  • Андрей Зайцев, «Сказочная Страна Стритартия»
  • Александр Буренков, «Становясь бессознательным / Дрожа / С открытыми глазами / Я вижу тебя / Сдайся»
  • Владимир Селезнев, «Приручая пустоту»
  • Глеб Ершов и Лера Лернер, «Любить Творить»
  • Диана Мачулина, «Трагедия в углу»
  • Дмитрий Булатов, Наиля Аллахвердиева, Марина Жукова, «НОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОГО. Международный проект в области искусства и науки (выставка, научная конференция, образовательная программа)».
  • Елена Губанова, Лидия Грязнова, Выставочный проект «Слепки». Современное искусство в залах экспозиции «Отдела слепков» Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств.
  • Пётр Антонов, Анастасия Цайдер, «Новый пейзаж»
  • Христина Отс, Елена Чернавина, «Future Unhuman»
  • Юрий Гудков, Надя Шереметова, выставка «Масштабная реконструкция -- Тело. Время. Контекст»

Лучший фестиваль в области современного искусства

  • Анна Франц, Елена Губанова, «КИБЕРФЕСТ-12»  
  • Егор Звездин и Марго Бор, Международная ассамблея искусств «Альцеста»
  • Кураторская группа Fridaymilk, «Инверсия»
  • Маша Бирюкова и Карина Симакова, Фестиваль «Селектор II»
  • Слава ПТРК, Фестиваль партизанского уличного искусства «Карт-Бланш»
  • Юлия Бычкова и Антон Кочуркин, фестиваль «Арт-Овраг» Полезное искусство
  • Юлия Бычкова, Екатерина Порутчик, «АРХСТОЯНИЕ ДЕТСКОЕ 2018: Я ИДУ ИСКАТЬ»
  • CEC Arts Link, 6 международный фестиваль паблик-арта «Арт Проспект»

Лучший текст о современной культуре

  • Алиса Прудникова, Лариса Петрова, «Что-то новое и необычное»: аудитория современного искусства в крупных городах России»
  • Александра Новоженова, Глеб Напреенко, «Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса»
  • Анатолий Осмоловский, «Бюллетень художественной критики Термит»
  • Виктор Вилисов, «Нас всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили»
  • Константин Ставров и Олег Кузнецов, «Buffantgarde»
  • Кристина Краснянская, «Поэтический Журнал РМ»
  • Марина Бирюкова, «Философия кураторства»
  • Нурия Фатыхова, Игорь Поносов, «Делай Сам/а»: практики низовых гражданских инициатив»
  • Павел Руднев, монография «Драма памяти. Очерки истории российской драматургии. 1950-2010-е»

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