Объявлен лонг-лист Премии Сергея Курехина

Сегодня объявлен лонг-лист Премии в области современного искусства им. Сергея Курёхина за 2018 год. В список номинантов прошли 70 проектов в 9 номинациях из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Архангельска, Ливерпуля, Турина, Хельсинки, Риги и других городов. Среди номинантов из Петербурга стрит-артисты Паша Кас, Стас Багс и Миша Маркер, медиа-художник Егор Крафт и группа «Север 7», художники Иван Плющ и Ася Маракулина, театр Post и театральный блогер Виктор Вилисов.

Церемония вручения наград пройдет 21 апреля в Каменноостровском театре БДТ, ее режиссирует сын Сергея Курехина 24-летний Федор Курехин. В церемонии примет участие Московский ансамбль современной музыки, созданный Юрием Каспаровым при непосредственном участии лидера российского авангарда Эдисона Денисова.