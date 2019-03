Выставочный зал «Манеж» открывает новый цикл лекций New Now — серия встреч с новыми руководителями известных музеев и культурных институций, а также с директорами новых культурных центров и кураторами.

Среди гостей программы New Now анонсированы куратор Венецианской биеннале 2019 года Ральф Ругофф, директор художественного музея «Лувр Абу-Даби» Мануэль Рабате, руководитель отдела современного искусства Метрополитен-музей в Нью-Йорке Шина Вагстафф.



15 марта проект откроет лекция «Futuruins: Руины будущего / Будущее руин» Дмитрия Озеркова, заведующего Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа. Он расскажет о масштабной коллаборации между Государственным Эрмитажем и венецианским Палаццо Фортуни — выставке «Futuruins». На выставке представлено более 80 произведений из собрания Государственного Эрмитажа: работы Каспара Давида Фридриха, живопись руинистов, таких как Гюбер Робер и Джованни Паоло Панини, Монсу Дезидерио; древние артефакты из Пальмиры и Ближнего Востока, редкие археологические находки из Сибири. Обязательная регистрация.

18 апреля в «Манеж» приедет директор нового музея «Amos Rex» в Хельсинки Каем Картио.

Все пространства музея спрятаны под землей, а в феврале там открылась выставка-блокбастер «Линия жизни» бельгийца Рене Магритта. Каем Картин расскажет о секретах популярности нового пространства, как правильно работать с аудиторией и каково это — объединять на своей площадке совершенно разные по тематике проекты.