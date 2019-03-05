Эрмитаж признали одной из лучших достопримечательностей мира

Портал Stasher опубликовал рейтинг главных достопримечательностей мира. Перечень основывался на отзывах туристов, оценках объектов размещения на сайтах бронирования, транспортной доступности и количестве упоминания в социальных сетях.

Из России в рейтинге оказался только Государственный Эрмитаж. Он занял 25 место. А первое место заняла Площадь Испании в Севилье.

В пятерке лучших оказались гора Маттерхорн в Швейцарии, французский парк исторических реконструкций Пюи-дю-фу, испанская Кордовская соборная мечеть и Большая мечеть шейха Зайда в ОАЭ. Далее в списке следуют музей Ван Гога в Амстердаме, исландская Голубая лагуна, афинский Акрополь, здание венгерского парламента в Будапеште и американский Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что более 40 музеев и заповедников по всей стране подарят женщинам бесплатный вход 8 марта. При этом Государственный Эрмитаж оказался самым щедрым — 8 марта вход в музейный комплекс будет свободным для всех вне зависимости от гендерной принадлежности.