Эрмитаж, Петергоф и «Росфото» подарят женщинам бесплатный вход в музей

Министерство культуры России решило поздравить женщин страны — и сделало бесплатным вход в большинство музеев 8 марта. К инициативе присоединились более 40 музеев и заповедников по всей стране, в том числе петербургский Государственный Эрмитаж, музей-заповедник «Петергоф» и музейно-выставочный центр «Росфото».

Также в Международный женский день петербурженки смогут бесплатно посетить Музей истории религии, Центральный музей железнодорожного транспорта, Музей политической истории России. В списках также значится Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, закрытый на ремонт с лета 2018 года. Сотрудники музея пояснили, что попасть в комплекс все еще невозможно, а согласие в участии принято как «жест солидарности». «Это просто наше согласие, солидарность с данным предложением. Если бы музей был открыт, он бы, конечно, пускал бесплатно», — прокомментировали в музее.

При этом Государственный Эрмитаж оказался самым щедрым — 8 марта вход в музейный комплекс будет свободным для всех вне зависимости от гендерного предназначения. «Союз музеев России поддержал идею сделать день бесплатным для женщин — притом, что это должно быть абсолютно добровольным решением музеев. Мы надеемся, что Министерство культуры выпавшие при этом доходы не будет засчитывать в грех музеев, потому что оно все время требует доход. Что касается Эрмитажа, мы сделаем просто бесплатный день для всех», — пояснил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Пресс-служба Минкульта сообщает, что список музеев, которые будут свободно пускать посетителей 8 марта, дополняется. Также полный перечень участников акции можно посмотреть на сайте министерства.