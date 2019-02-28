На Херсонской улице появился стрит-арт с глазом «Большого брата»

На Херсконской улице появился новый стрит-арт «Наблюдатель 1» с глазом наблюдающего за горожанами «Большого брата». Работа стрит-артиста Леши Бурстона посвящена программе правительства по увеличению количества камер в городе, в том числе камер с системой распознавания лиц. Художник считает, что эта программа ущемляет права человека на личное пространство и конфеденциальность.



Стрит-арт сделан на старой оконной раме, которая вставлена в пустой проем здания. Интересно, что рисунок нанесён с внутренней стороны стекла, и таким образом защищён от коммунальщиков, которые оперативно закрашивают творения уличных художников. Например, работу художника Паши Каса с дверью в «советский новый год» пропала спустя несколько часов, а затем горожане сами попытались расчистить изображение от краски. То же самое произошло с стрит-артом Каса «Окно в другую реальность» на Невском проспекте.