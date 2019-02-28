Минкульт обнаружило нарушения в системах безопасности Эрмитажа и Русского музея
Проверка Министерства культуры обнаружила нарушения в работе систем безопасности четырех крупнейших музеев России, среди которых — петербургские Государственный Эрмитаж и Русский музей. Она была устроена после того, как в Третьяковской галерее в Москве украли картину Куинджи.
Проверка проходила в Государственном Эрмитаже, Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Государственном историческом музее. По оценке министерства, выявленные в петербургских музеях нарушения при общей положительной оценке возникли из-за недоработок самих музеев и охраняющей их Росгвардии.
«Несмотря на положительную оценку работы учреждений по данному направлению были выявлены некоторые нарушения. Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии. Одновременно отмечается ослабление контроля в отношении соблюдения безопасности подведомственными музеями со стороны учредителя — Минкультуры России», — сообщает пресс-служба ведомства. По итогам проверок будут выработаны рекомендации по созданию условий, обеспечивающих сохранность музейных экспонатов.
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Архип Куинджи «Ай-Петри»
Напомним, 27 января из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри». Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри» находилась в собрании Русского музея, но в эти дни была выставлена в Третьяковской галерее в рамках показа работ художника. В начале февраля министр культуры РФ Владимир Мединский объявил выговор директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой после инцидента с картиной. В Петербурге даже появился стрит-арт, посвященный краже картины. А еще не забывайте, что Государственный Эрмитаж изменил день бесплатного посещения.
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