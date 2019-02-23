На Греческом проспекте появился мозаичный кот — он гуляет по фасаду дома

На Греческом проспекте появился новый стрит-арт — мозаичный кот, гуляющий по фасаду дома. Находкой поделилась в социальных сетях вокалистка петербургской музыкальной группы «Барто» Мария Любичева. «По Петербургу гуляет котик», — подписала она.

Новый стрит-арт является плодом хобби петербургской художницы Ульяны Шкатовой. Девушка ведет свой блог в одной из социальной сети, в котором рассказывает свою историю борьбы с онкологией и призывает не опускать руки. Ульяна призналась, что мозаика — одно из ее увлечений и отдушин.

«Мозаика — моя страсть, могу часами подбирать разноцветные кусочки, это чистое наслаждение! Давно собиралась рассказать о своем подпольном занятии. Иногда я незаконно украшаю стены домов мозаикой. А сегодня за меня об этом рассказала вокалистка группы Барто», — написала она.

Как рассказала Ульяна «Карповке», идея украшения фасадов домов мозаичными котами принадлежит мозаичисту Анне Андерсен и дизайнеру Марии Елиной, чью идею девушка развивает теперь и на Петербургских постройках. Похожие котики существуют по всему миру — в Париже, Брюсселе, Берлине, Кейптауне, Таллине и Норильске.

Художница украшает фасады зданий не одна — в этом ей помогает подруга. У их проекта есть название — Cozmosaic, который существует уже более трех лет. Так, в Париже можно найти одну из работ под данным тегом — «Ракета», а в Таллине — «Глаза».