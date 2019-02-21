Уличный художник Леша Бурстон создал новый стрит-арт «Жмурки», посвященный «слепоте» городских коммунальных служб, которые закрашивают стрит-арт и не обращают внимание на рекламу наркотиков и проституции. «Вас никогда не удивляла избирательность коммунальных служб? Почему в нашем городе стрит-арт исчезает за сутки, а реклама наркотиков может висеть на стенах месяцами? У меня создаётся ощущение, что работники ЖКС просто не видят и не разбирают того, что они закрашивают, делая это вслепую» — говорит стрит-артист. Три дня назад работники ЖКХ закрасили новую работу художники Паши Каса «Окно в другую реальность», где он изобразил два окна, выходящих на пляж. То же самое произошло с траурно-черной «лопатой Беглова» от анонимной группы «Осколки».

Художник Леша Бурстон уже выступал с критикой работы коммунальщиков в работе с «тонущим» среди неубранного льда Титаником.