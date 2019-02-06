Русский музей совместно с благотворительным фондом «Система» откроют в конце 2019 года первую в России постоянную экспозицию для незрячих и слабовидящих. Тактильный музей расположится в залах первого этажа Строгановского дворца и будет посвящен истории России и Санкт-Петербурга в скульптуре и пластике начала 18 – середины 20 века. Экспонаты-реплики сопроводят тифло и аудио комментариями. Также в Строгановском дворце появится информационный тактильный стенд для незрячих и слепоглухих посетителей с пояснительными текстами на шрифте Брайля.

Уже сейчас в музее проходит цикл из 5 экскурсий для глухих и слабослышащих посетителей по постоянной экспозиции корпуса Бенуа «От Михаила Врубеля к Павлу Филонову». Первые экскурсии прошли в конце 2018 года и продолжатся до мая 2019 года.

Для людей с нарушениями слуха также будет разработан мобильный видеогид на русском жестовом языке, который познакомит глухих и слабослышащих посетителей с историей Мраморного дворца и уникальной экспозицией «Музея Людвига в Русском музее».

Фонд «Система» сотрудничает с Русским музеем с 2003 года. Совместно были созданы выставки «Сага о Романовых», «Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта», «Неожиданный Малевич», а также реставрация произведений искусства, дворцовых и садовых архитектурных ансамблей, входящих в комплекс Русского музея.