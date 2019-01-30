Возвращение Фриды Кало, Марио Тестино и еще 21 важна выставка Петербурга в 2019 году

Возвращение Фриды Кало, шедевры Пушкинского музея и сокровища Помпеи: рассказываем о 22 выставках 2019 года: от музейных блокбастеров, на которые будут стоять очереди до экспериментальны проектов современных петербургских художников.

Блокбастеры Большие громкие выставки (внимание! возможны очереди)

Фрида Кало. Несколько царапин.1935 год

Фрида Кало. Больница Генри Форда. 1932 год.

Фрида Кало. Автопортрет с обезъянкой. 1945 год.

Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний»

Музей Фаберже В 2016 году на выставку Фриды в Петербурге вдоль Фонтанки стояли очереди, в этот раз все будет еще круче: кроме работ Кало привезут живопись и графику ее мужа Диего Риверы. Но идти стоит не из-за ажиотажа, а чтобы внимательно посмотреть работы главной пары искусства 20 века и понять насколько разными путями они пошли. Гарантия качества выставки — куратор Катарина Лопаткина, которая 10 лет отвечала за проект «Эрмитаж 20/21» вместе с Дмитрием Озерковым. Благодаря ее архивным изысканиям зритель узнает о судьбе подарков Риверы Советскому Союзу и загадке пропавшей картины Кало «Раненый стол». 20 марта–19 мая

Стиль Ducati

Эрарта «Эрарта» продолжает привозить в Петербург легендарные бренды итальянской автопрома — за спорткарами Lamborgini следуют мотоциклы Ducati. Идти смотреть на эстетически совершенные байки и велосипеды лучше с детьми — прививать вкус к красивому и функциональному промышленному дизайну с историей в Петербурге пока получается только на экспортных выставках. 15 февраля–16 июня

Фреска "Геракл и Омфала", I век н.э., Национальный археологический музей Неаполя

Фреска "Ахилл на Скиросе", середина I века н.э., Национальный археологический музей Неаполя

Боги, люди, герои. Из собрания Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпеи

Эрмитаж

Древнеримские памятники, которые нашли на раскопках в Помпеях, Геркулануме и Стабиях в конце 18 века перевернули модную повестку того времени — Европу завоевал стиль ампир, а прямые светлые платья сменили блестящие кринолины. 80 шедевров из Неаполя — мозаика, фрески, скульптура — приедут в Петербург впервые, что особенно радует в контексте отмены лоукостером Победа полетов в Европу и Италию в частности. 6 апреля–23 июня

Марио Тестино

Эрарта



«Эрарта» привозит работы фэшн-фотографа, о котором слышали даже те, кто не читает глянец. Марио Тестино снимал для календаря Pirelli-2001, сделал портреты принцессы Дианы, Мадонны, Леди Гаги, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, о создал культовые съемоки для Dolce & Gabbana, Burberry, Michael Kors, Gucci и Givenchy.



31 мая–29 августа

Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения

Русский музей, Михайловский замок

В 2017 году выставку художника делала K Gallery (первую за 50 лет), наконец-то больше сотни графических и живописных работ Сомова из музейных и частных собраний покажут в Михайловском замке. Константин Сомов вдохновлялся Обри Бердслеем и сюжетами куртуазного 18 века, создал, возможно лучшие иллюстрации к гоголевскому «Носу» и получил скандальную известность за эротические иллюстрации к «Книге Маркизы», о чем с в своих дневниках немало сокрушался. По иронии судьбы, вторая трафикогонная выставка музея посвящена Илье Репину, в мастерской которого учился мирискусник Сомов. июнь–август

Фото предоставлено ГМИИ им. А.С. Пушкина

«Пушкинский музей. Часть II»

«Манеж»

На несколько месяцев петербургский «Манеж» превратится в филиал ГМИИ имени А.С.Пушкина, по словам директора площадки Павла Пригары, выставка будет первым опытом такого масштабного представления московского музея петербуржцам. Что именно привезет Пушкинский музей в Петербург — пока неизвестно. июнь–сентябрь

Погребальная урна в виде возлежащего юноши, начало IV века до н.э. Из собрания Государственного Эрмитажа

Бюст Антиноя, середина II века н.э. Из собрания Государственного Эрмитажа

Мечты об Италии. Коллекция маркиза Кампаны

Эрмитаж Выставка крупнейшей частной коллекции 19 века — совместный проект Эрмитажа и Лувра, сейчас он как раз гостит в Париже. Маркиз Джованни-Пьетро Кампана владел землями в окрестностях Рима, служил главой Римской ссудной кассы и растратил почти миллион скудо, но не из-за любви к развлечениям и роскоши. Увлеченный коллекционер закладывал свои произведения искусства в своей же конторе, чтобы приобретать новые. Собрание Кампаны ушло с молотка, 800 вещей оказались в Эрмитаже, а большая часть — в Лувре. Спустя 160 лет музеи объединили свои силы и 700 главных шедевров «Музеума Кампана» летом и осенью покажут в Манеже Малого Эрмитажа. Посмотрим, ради каких вещей римский аристократ пошел под суд и лишился всего имущества. 20 июля–20 октября

Разворот из монографии «Александр Дейнека» В.П.Сысоева. Москва, «Изобразительое искусство», 1989

«Дейнека/Самохвалов»

«Манеж» К 120-летию со дня рождения Александра Дейнеки ректор петербургской Академии Художеств Семен Михайловский и команда петербургского «Манежа» готовят кураторский проект-диалог двух знаковых художников 1920–30-х годов, представителей московской и ленинградской школы. Главная интрига — какие работы художников соберет для выставки Михайловский, а также какую драматургическую линию выстроит кураторская команда. «Манеж» не любит делать выставки по музейному академическому образцу и часто приглашает к сотрудничеству архитекторов, театральных художников и медиа-дизайнеров. октябрь–декабрь

Неочевидное Небанальные сюжеты и новый взгляд на известных авторов

Анна Остроумова-Лебедева. Летний сад зимой, 1902 год

Ксилография из собрания Русского музея

Русский музей, Михайловский замок Ультимативная выставка о художественных возможностях не слишком популярной сейчас графической техники на отечественном материале: 200 произведений из коллекции Русского музея от конца XVII до начала XXI века плюс деревянные печатные формы и инструменты для гравирования. Даже если история печатной графики не вызывает у вас энтузиазма сходить надо хотя бы ради знаковых книжных иллюстраций Остроумовой-Лебедевой и Фаворского — такой же части мифа о Петербурге, как книги Гоголя или фильмы Алексея Балабанова. 7 февраля—18 марта 2019

Allan Tannenbaum. Andy Warhol and Divine arriving at a party in Andy's honor at the re-opening of the Copacabana club. 1976

Allan Tannenbaum. Studio 54. Sandy Linter Blue Stockings

Аллан Танненбаум. Studio 54 and others

K Gallery Пока московские журналисты и петербургские техно-деятели спорят умер рейв в России или нет, K Gallery показывает снимки летописца нью-йоркской клубной диско-культуры в ее лучшие годы. Аллан Танненбаум работал фотографом в журнале SoHo Weekly News, который освещал жизнь богемного района Сохо. Энди Уорхол в обнимку с drag queen, пожилой Труман Капоте на танцполе, мода на голубые тени — мы увидим роскошь и безумие клуба Studio 54 на черно-белых и цветных снимках конца 70-х. 17 февраля – 3 марта 2019

Альбер Марке. Rhapsodie Parisienne, 1950

Альберто Джакометти. Paris sans fin, 1969

«Париж в книге художника» из собрания Марка Башмакова

Библиотека книжной графики Библиотека книжной графики во дворах на 7-ой Красноармейской делает неожиданно крепкие выставки в диапазоне от литографии американских представителей поп-арта до перформансов группы «Север 7». Весной в скромном выставочном зале — вернисаж достойный эрмитажного «Кабинета книги художника». Математик, альпинист и собиратель livre d’artiste Марк Башмаков покажет тиражную графику Альберто Джакометти, Фернана Леже и Мориса Утрилло, посвященную образу Парижа. Апрель

Показ "По.в.станцев" в Студии перформативных искусств СДВИГ

Выставка-фестиваль к 20-летию танцевальной компании «По.В.С.Танцы»

Студия перформативных искусств СДВИГ Студия перформативных искусств «Сдвиг» — камерная площадка для поддержки транс-дисциплинарных и экспериментальных работ в поле современного танца и перформанса. Ее кураторы Камиль Мустафаев, Аня Кравченко и Антон Вдовиченко успешно делают «Ночь перформанса» и свою первую выставку-фестиваль посвятят учителям — участникам московской танцевальной компании «По.В.С.Танцы». Основатели компании Альберт Альберт Александра Конникова вместе работали над спектаклями Кирилла Серебрянникова «Пластилин» и «Изображая жертву», в спектаклях Писарева «Конек-Горбунек» и «Влюбленный Шекспир», а сейчас работают хореографами в Электротеатре Станиславский. На выставке покажут мультимедийное полотно из уникальных архивных видео и фото материалов, артефактов из прошлых работ и перформансов, которые будут воссозданы и интерпретированы группой танцовщиков, объединенных студией. 3–5 мая

Борис Кустодиев. Странник. Из серии акварелей “Русь. Русские типы”, 1920 год

Борис Кустодиев. Юлия Кустодиева и В.П.Александрова в саду у Поленовых в гамаке, 1903 год

Борис Кустодиев. Живопись и фотографии

K Gallery Петербургская публика хорошо знакома с живописью Бориса Кустодиева благодаря коллекции Русского музея, а вот его страстное увлечение фотографией — сюрприз. K Gallery совместно с Домом-музеем Кустодиева в Астрахани покажет несколько десятков фотографий художника из поездок по российской глубинке и парижского путешествия, а также произведения из частных петербургских собраний. Оказывается Кустодиев часто использовал свои отпечатки для работы, поэтому интересно будет сравнить фотографическое изображение с «живой» картиной. 10 июня – 31 августа 2019

Макс Эрнст. Inspection of the horse

Макс Эрнст. Jeunes gens piétinant leur mère

Макс Эрнст. Парижские годы

Эрмитаж Макс Эрнст всегда соответствовал духу времени — зацепил экспрессионизм на его излете, эпатировал публику на выставке дадаистов в Кёльне, а потом развивал свой стиль в рамках сюрреализма. В начале 20-х он сбежал из Германии в Париж по паспорту поэта Поля Элюара, чья жена Гала вскоре стала его любовницей, а затем музой самого известного сюрреалиста планеты Сальвадора Дали. Именно этому, парижскому, периоду будет посвящена выставка в Двенадцатиколонном зале Эрмитажа. Кстати, широкой российской публике работы Эрнста знакомы по обложкам детективов Бориса Акунина об Эрасте Фандорине. 15 июня–18 августа

Петербургское Выставки художников из Петербурга, интересные не только петербургскому зрителю

Алексей Семичов. "...а глаз фанерой заколочен"

Чувиляева Людмила

«Epic fail»+«Следы на снегу»

ДК Громов Две выставки о творческих и жизненных провалах, смерти и пост-смерти. Первую, «Epic fail» курирует скульптор Павел Игнатьев, которому мы обязаны памятником Трезини в кудрявой шубе и Вероника Никифорова. Они покажут «неудачи» художников Веры Мартынов, Ольги Тобрелутс, Александра Шишкина-Хокусая, Александра Дашевского и Виталия Пушницкого. Вторую, «Следы на снегу», придумал художник Андрей Кузьмин, посвящена необъяснимой уже 60 лет, загадочной трагедии на перевале Дятлова. На эту историю куратор смотрит как феномен переживания чужой жизни, чужой смерти и понятия смерти в целом. Часть работ на выставке обращаются к злосчастному походу напрямую, например, мы увидитм портреты участников злосчастного поэта работы Андрея Рудьева. 28 февраля–19 апреля

3 выставки группы «Север-7» Ядро группы «Север 7» — художники Александр Цикаришвили, Нестор Энгельке, Анна Андржиевская, Леонид Цхэ, Петр Дьяконов, Лиза Цикаришвили. За 4 года они прошли путь от подвальной мастерской до коллекции анверпенского музея современного искусства M HKA. В прошлом году их большую выставку делала в Москве галерея Владимира Овчаренко, владельца аукционного дома Vladey. В 2019 году Север-7 сосредоточится на Петербурге — нас ждет 3 выставки, как групповые, так и персональные в галереях и музеях города. Пафоса и упоения институциональным успехом не будет, зато будет эксперимент, «арт пинг-понг», изучение обрядов современной молодежи и фирменные перформативные практики. 15 марта–20 апреля Anna Nova Нестор Энгельке. Архитектурное Бюро Вудман и Партнёры, или Рай, который построил Нестор 18 июня–28 июля Новый музей Юбилейная выставка группы «Север-7» 25 июля–28 сентября 2019 Anna Nova Север 7. Summer Camp 07/19

Александр Дашевский. WTF

Александр Дашевский. Битва Симулянтов

Anna Nova Вы могли не видеть живопись Александра Дашевского, но его мемориальный стенд, посвященный архитектору Александру Жуку наверняка пробегали глазами — он украшает зону вылета аэропорта Пулково. Его новый проект в Anna Nova завершает серию выставок о выходе за пределы двухмерного прямоугольника холста. Автономия картины, которую Дашевский вытравливал шесть лет, грозит обернутся новой диктатурой живописи, заместившей своим условным пространством пространство реальное. 25 апреля–13 июня

Олег Григорьев. Фотография из частного собрания

Олег Григорьев. Руки кур. Графика из частного собрания

Олег Григорьев. Графика из разных собраний. К 75-летию художника

Музей Анны Ахматовой «Девушка красивая в кустах лежит нагой», «Я спросил электрика Петрова: - Для чего ты намотал на шею провод?» — это не городской фольклор, а стихи поэта и художника Олега Григорьева. Он работал писал популярные детские стихотворения, был осужден за тунеядство, много пил и умер в начале 90-х в 48 лет. В юности Григорьев учился в одном классе СХШ при Академии Художеств с Михаилом Шемякиным, но был отчислен. На выставке в Музее Анны Ахматовой покажут малоизвестную графику Григорьева-художника и рукописи Григорьева-поэта. 16 апреля–12 мая

Ася Маракулина, рисунок, 2019 год

Ася Маракулина, рисунок, 2019 год

Ася Маракулина

Marina Gisich Gallery Трогательную и детализированную графику Аси Маракулиной полюбили все причастные к петербургской арт-сцене: ее покупают коллекционеры, ценят галеристы, музейные кураторы и арт-критики (критик Павел Герасименко даже сделал себе татуировку по эскизу Аси). В прошлом году она получила премию для молодых художников от банка Credit Suisse и ярмарки Cosmoscow, но институциональное признание вряд ли скажется на тонких и личных темах, которые разрабатывает Ася — вне сиюминутной повестки и трендов. конец сентября

Николай Сажин. Два рибока, 1996 год. Из коллекции МИСП