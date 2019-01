«Россия ассоциируется с Эрмитажем» – Семен Михайловский о коллаборации с музеем на арт-биеннале в Венеции

О чем же будет эта выставка?

Виталий, вы правильно формулируете вопрос. Многие ведь хотят слышать имена художников. Скажи: «Иванов, Петров, Сидоров». А ведь главное — о чем будет выставка. Михаил Борисович Пиотровский просил до поры до времени не называть имена художников. Тем более что, согласно правилам, мы сначала должны озвучить концепцию нашей выставки и список ее участников руководству биеннале. Теоретически можно показать в павильоне эрмитажные произведения, совместив с современными вещами, — так многие сейчас делают, в особенности хорошо этот прием удается нашим венским коллегам. Через старое искусство эффектно позиционируется новое, по соседству с новым актуализируется старое. Получается это когда-то более, когда-то менее удачно. Но мы предлагаем показать работы художников, которых нет в Эрмитаже. Тема Биеннале-2019 May You Live in Interesting Times, озвученная английским куратором Ральфом Ругоффом, отсылает к древнему китайскому проклятию, означающему что-то вроде «Не дай бог жить в эпоху перемен». Именно в такую эпоху — опасную и неопределенную, но таящую возможности — мы живем, и наша выставка будет не лишена драматизма. Понятно, что Эрмитаж — это нечто вроде государства в государстве. Направляясь вечерами на встречи-обсуждения к директору музея, я чувствовал, что иду во дворец, в резиденцию императора. Там несколько тронных залов. Парадные лестницы, анфилады залов — все это, конечно, производит сильное впечатление. Иными словами, Дворец, Храм, Музей.

Создан он был в 1764 году, но в 1852 году, после завершения строительства Нового Эрмитажа, открылся как публичный музей. Между этими двумя событиями несколько примечательных дат. В 1837 году в нем случился катастрофический пожар. Этот сюжет очень нас занимает. Еще одна катастрофа, почти стихийное бедствие, случилась в 1917-м. Наша выставка будет наполнена разными аллюзиями, разными сюжетами, и возникнет определенная перекличка между Венецией и Петербургом, потому что русский павильон выходит на лагуну, Эрмитаж выходит на Неву. Мы сделаем так, что из Эрмитажа можно будет наблюдать Венецию, а из нашего павильона — Эрмитаж.

Еще мы планируем снять форму с ног гигантских статуй Нового Эрмитажа — их копию мы перенесем в Венецию. Пожалуй, только к ногам атлантов посетитель и может прикоснуться в Эрмитаже, оставить на них след своих ладоней. Ведь в музее ты не можешь ничего трогать руками, здесь внимательно наблюдают за тобой и охранники, и смотрители, и видеокамеры. В каждом из нас музею видится потенциальная опасность — раньше такого не было. Мы хотим добиться смены впечатлений — поэтому у нас будет и масштабное видео наподобие огромных эпических фресок в итальянских храмах, и скульптуры в шкафах, и механические игрушки, отсылающие к эрмитажным часам «Павлин». Движущиеся фигуры мог бы сделать художник Александр Шишкин-Хокусай. И все эти работы, как уже существующие, так и специально созданные для биеннале, должны перекликаться с историей музея — неправильно было бы использовать бренд Эрмитажа в интересах того или иного художника.