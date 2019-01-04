Петергоф вошел в топ-10 самых посещаемых музеев мира

Аналитическое агенство «Турстат» составило список самых посещаемых музеев мира в 2018 году. В рейтинг вошел Петергоф — и оказался в десятке популярных музейных комплексов, обогнав Музей императорского дворца в Тайбэе.

По результатам посещаемости за 2018 год на первом месте оказался парижский Лувр — в прошлом году его посетило 10,2 млн туристов. На втором месте Национальный музей Китая в Пекине, в нем побывало 8,1 млн человек. Завершает тройку лидеров Музей Метрополитен в Нью-Йорке с 7,3 млн посетителей за 2018 год. Петергоф занял восьмую строчку рейтинга, обогнав по популярности Ватикан и Музей императорского дворца в Тайбэе — на самые известные фонтаны России в 2018 году пришло посмотреть 5 млн человек.