Петергоф вошел в топ-10 самых посещаемых музеев мира
Аналитическое агенство «Турстат» составило список самых посещаемых музеев мира в 2018 году. В рейтинг вошел Петергоф — и оказался в десятке популярных музейных комплексов, обогнав Музей императорского дворца в Тайбэе.
По результатам посещаемости за 2018 год на первом месте оказался парижский Лувр — в прошлом году его посетило 10,2 млн туристов. На втором месте Национальный музей Китая в Пекине, в нем побывало 8,1 млн человек. Завершает тройку лидеров Музей Метрополитен в Нью-Йорке с 7,3 млн посетителей за 2018 год. Петергоф занял восьмую строчку рейтинга, обогнав по популярности Ватикан и Музей императорского дворца в Тайбэе — на самые известные фонтаны России в 2018 году пришло посмотреть 5 млн человек.
В топ-10 также вошли Британский музей, Национальная галерея и галерея современного исскусства Tate Modern в Лондоне, Национальная галерея искусств в Вашингтоне, музеи Ватикана и Музей императорского дворца в Тайбэе.
Напомним, в марте 2018 года Петербург возглавил рейтинг российских городов-лауреатов премии Travelers' Choice Awards 2018. В сентябре стал известен список районов Петербурга с самыми высокими зарплатами. В декабре Петергоф вошел в тройку самых популярных достопримечательностей России.
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