Государственный Эрмитаж изменил день бесплатного посещения музея
Государственный Эрмитаж изменил день бесплатного посещения. С начала 2019 года в музейный комплекс можно попасть свободно в третий четверг месяца, а не в первый.
Об изменениях Эрмитаж рассказал еще 26 декабря на сайте музея в разделе «Посетителям», но не все об этом узнали — вчера у музейного комплекса выстроилась очередь из желающих увидеть произведения искусства бесплатно. «Росбалт» сообщает, что, несмотря на изменения даты, еще 3 января на некоторых страницах сайта была опубликована устаревшая информация. На данный момент она обновлена.
Напомним, 7 декабря у входа в Эрмитаж выстроилась огромная очередь желающих попасть на экспозиции. В пятницу музей сделал вход бесплатным в честь своего 254-ого дня рождения. В сентябре прошлого года стало известно, что музейный комплекс вошел в топ-25 лучших музеев мира — петербургский Эрмитаж занял 15 место из 25. А также в преддверии Нового года Государственный Эрмитаж традиционно представил главные дары музею, преподнесенные в уходящем году. Выставка-представление прошла в Гербовом зале Зимнего дворца.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.