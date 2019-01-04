Государственный Эрмитаж изменил день бесплатного посещения музея

Государственный Эрмитаж изменил день бесплатного посещения. С начала 2019 года в музейный комплекс можно попасть свободно в третий четверг месяца, а не в первый.

Об изменениях Эрмитаж рассказал еще 26 декабря на сайте музея в разделе «Посетителям», но не все об этом узнали — вчера у музейного комплекса выстроилась очередь из желающих увидеть произведения искусства бесплатно. «Росбалт» сообщает, что, несмотря на изменения даты, еще 3 января на некоторых страницах сайта была опубликована устаревшая информация. На данный момент она обновлена.