В Гатчинском музее-заповеднике открылся новогодний фестиваль

В шестой раз новогодний фестиваль стартовал в Гатчинском музее-заповеднике. Все праздничные дни он будет принимать петербуржцев и гостей Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

В шестой раз новогодний фестиваль стартовал в Гатчинском музее-заповеднике. Все праздничные дни он будет принимать петербуржцев и гостей Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

«В дни зимних каникул, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, музей-заповедник «Гатчина» представляет фестиваль «Новогодняя кутерьма» — семейный праздник для детей и взрослых», — говорится в сообщении. Со 2 по 8 января в стенах музея пройдут концерты казачьего ансамбля, сыграют классическую оперетту, покажут музыкально-драматическую постановку, а также исполнят произведения Андрея Петрова, Астора Пьяццоллы и других композиторов.