В Гатчинском музее-заповеднике открылся новогодний фестиваль
В шестой раз новогодний фестиваль стартовал в Гатчинском музее-заповеднике. Все праздничные дни он будет принимать петербуржцев и гостей Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.
В шестой раз новогодний фестиваль стартовал в Гатчинском музее-заповеднике. Все праздничные дни он будет принимать петербуржцев и гостей Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.
«В дни зимних каникул, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, музей-заповедник «Гатчина» представляет фестиваль «Новогодняя кутерьма» — семейный праздник для детей и взрослых», — говорится в сообщении. Со 2 по 8 января в стенах музея пройдут концерты казачьего ансамбля, сыграют классическую оперетту, покажут музыкально-драматическую постановку, а также исполнят произведения Андрея Петрова, Астора Пьяццоллы и других композиторов.
На плацу перед Гатчинским дворцом установили праздничную ель — все дни фестиваля будет работать рождественская ярмарка. А в Приоратском дворце расскажут о традициях празднования католического Рождества.
Гатчинский дворцово-парковый ансамбль известен как «пригородный Эрмитаж» из-за своей обширной коллекции экспонатов — более 54 тысяч. Свою историю постройка ведет со времен Екатерины II — первым владельцем был фаворит императрицы граф Григорий Орлов, а здание задумывалось как охотничий замок. Во время Второй Мировой войны ансамбль сильно пострадал, а реставрация началась только в 1976 году и окончательно завершилась в 2016. Музей-заповедник внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
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