Что смотреть и покупать на ярмарке современного искусства в «Севкабель Порт»?
На этих выходных в «Севкабель Порт» пройдет «7-я независимая ярмарка современного искусства», которую организует арт-группа «Север-7». В одном пространстве соберутся более ста художников, независимые объединения и галереи. Сопровождать смотр будут диджей-сеты, перформансы, дискотека и даже сеанс психоанализа в трансформаторной будке.
Что покупать
Хотя на «7-ой независимой ярмарке современного искусства» главное не продажа, а вовлечение, коллекционеры смогут приобрести графику и живопись напрямую у художников (минуя галереи и других посредников). Если вы пока не собираете современное петербургское искусство, а ищете подарок на Новый год на ярмарке, можно купить, например графику. Она стоит дешевле живописи и куда обаятельнее. Если опыта в подборе нет — определится с выбором помогут сотрудники кабинета WöD (переводится как «восточно-европейский диван»).
На ярмарке особенно стоит присмотреться к работам молодых художников из Академии художеств, которые объединились в группу «Нововыденные». Для себя они построили павильон-теплицу, где покажут то, что вряд ли одобрили бы на просмотре в альма-матер. Она — метафора замкнутого пространства Академии, где студентам обеспечивают специальные условия для работы, но одновременно изолируют от внешнего мира. Например, Анна Афонина приготовила эксперименты в жанре некрореализма.
Также на ярмарке будут украшения. Кольца Outsider аccessories подойдут тем, кто впечатлился летней выставкой «Арте повера» в Эрмитаже или художественным движением ар брют — это нарочито грубые украшения с маленькими фианитами или милыми мультяшными собачками.
Петербургский художник Иван Тузов переводит пиксельные рисунки из цифрового формата на язык традиционного медиа — мозаики. Работу художника недавно приобрел Андрей Малахов, так что смело дарите пиксель-арт тем, кто пока не понимает современное искусство, но доверяет выбору селебрити.
Самый демократичный подарок — плакаты, наклейки или светильники с героями новейшей петербургской мифологии — Михаилом Боярским и актерами из сериала «Улицы разбитых фонарей». Иллюстратор Полина Зинзивер превращает их, а также звезд 1990-х вроде Якубовича или Шуфутинского в персонажей психоделического комикса.
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«Север-7»: Петр Дьяков, Нестор Энгельке, Александр Цикаришвили, Анна Андржиевская, Леонид Цхэ
Пространство и участники
Организаторы решили уйти от бездушного и скучного ярмарочного формата, когда каждый художник сидит у стенда, как в будке. Площадка «Севкабеля» напомнила декорации «Догвилля», поэтому маркет превратили в импровизированный карнавальный город художников. Назвали его «Догвилльбург». В нем все, как в настоящем населенном пункте — церковь на центральной площади, поликлиника, трансформаторная будка, волшебный шатер и арт-самострой: каждый сам возводит стенд по индивидуальному проекту.
В поликлинике диагнозы ставят выпускники программы «Школы молодого художника» от фонда «Про Арте-18». в церкви – ждут с выпивкой Александр Цикаришвили и Нестор Энгельке из «Север-7». Также в «Догвилльбурге» филиалы откроют галерея искусствоведа Глеба Ершова Naviculla Artis с Пушкинской, 10, коммунальная «Егорка», кабинет графики WöD.
Среди участников: сами «Север-7» (работа которых в этом году оказалась в коллекции Музея современного искусства Антверпена), театральный художник Александр Шишкин-Хокусай, Петр Швецов, Ася Маракулина, Иван Чемакин, Иван Тузов, Денис Патракеев, Илья Гапонов, Владимир Лило, Саша Зубрицкая, Алена Терешко, ТО Наденька, стрит-артист Владимир Абих, белорусская «контрабанда» во главе с «паразитом» Семеном Мотолянцем, группа молодых художников «Нововыденные» и еще около ста авторов.
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«Север-7»
Развлечения
Площадку «Севкабель Порт» превратят в огромную пре-пати. С 14:00 до 22:00 гости будут танцевать под сеты художницы, феминистки и постоянной гостьи клуба «Клуб» Лёли Нордик, Александра Зайцева из «Елочных игрушек», наблюдать психоделический перформанс коллектива в серебряных костюмах и меховых шапках The Shapka и познавать современную поэзию через ироничные речитативы кооператива «Техно-поэзия».
В трансформаторной будке сеанс психоанализа проведет художник Fedor Hiroshige, чья выставка недавно прошла в «Музее сновидений Зигмунда Фрейда», арт-школа «Пайдейя» устроит спиритический сеанс, а поэт Роман Осминкин накормит гостей съедобными стихами.
Для детей
По словам организаторов, на ярмарку лучше идти с детьми, чтобы рассказать о совриске и вовлечь в процесс его создания. Независимое пространство «0+» отвечает за мастер-классы и покажет проект «Логово Богомола». Для него взрослые и совсем маленькие художники создали коллекцию масок. Проект исследует извечную диалектику «живое – неживое» через морфологию сказок, страшилок и историй.
Лиза Цикаришвили откроет сказочный шатер, в котором художниками и кураторами будут те, чей возраст почему-то считается слишком маленьким для большинства выставочных площадок и галерей. Кроме того, прямо на ярмарке дети смогут оформить рисунками большой фриз.
Ярмарка работает 22 и 23 декабря с 12:00 до 22:00. Вход — 250 рублей. Подробности – здесь.
Текст: Александра Генералова
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