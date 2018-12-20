Что смотреть и покупать на ярмарке современного искусства в «Севкабель Порт»?

Что покупать

Хотя на «7-ой независимой ярмарке современного искусства» главное не продажа, а вовлечение, коллекционеры смогут приобрести графику и живопись напрямую у художников (минуя галереи и других посредников). Если вы пока не собираете современное петербургское искусство, а ищете подарок на Новый год на ярмарке, можно купить, например графику. Она стоит дешевле живописи и куда обаятельнее. Если опыта в подборе нет — определится с выбором помогут сотрудники кабинета WöD (переводится как «восточно-европейский диван»).

На ярмарке особенно стоит присмотреться к работам молодых художников из Академии художеств, которые объединились в группу «Нововыденные». Для себя они построили павильон-теплицу, где покажут то, что вряд ли одобрили бы на просмотре в альма-матер. Она — метафора замкнутого пространства Академии, где студентам обеспечивают специальные условия для работы, но одновременно изолируют от внешнего мира. Например, Анна Афонина приготовила эксперименты в жанре некрореализма.

Также на ярмарке будут украшения. Кольца Outsider аccessories подойдут тем, кто впечатлился летней выставкой «Арте повера» в Эрмитаже или художественным движением ар брют — это нарочито грубые украшения с маленькими фианитами или милыми мультяшными собачками.

Петербургский художник Иван Тузов переводит пиксельные рисунки из цифрового формата на язык традиционного медиа — мозаики. Работу художника недавно приобрел Андрей Малахов, так что смело дарите пиксель-арт тем, кто пока не понимает современное искусство, но доверяет выбору селебрити.

Самый демократичный подарок — плакаты, наклейки или светильники с героями новейшей петербургской мифологии — Михаилом Боярским и актерами из сериала «Улицы разбитых фонарей». Иллюстратор Полина Зинзивер превращает их, а также звезд 1990-х вроде Якубовича или Шуфутинского в персонажей психоделического комикса.