В Египте нашли гробницу середины третьего тысячелетия до нашей эры

О захоронении стало известно еще в ноябре, но тогда археологи не могли в нее войти. Гробница принадлежит верховному жрецу Ватайе и его семье — помимо него там захоронены его мать, жена и другие члены рода. По надписям на стенах предположено, что он служил при дворе фараона Неферикара, который правил в 2415-2405 годах до нашей эры. В настоящий момент раскопки продолжаются, но первые кадры гробницы уже есть — посмотрите на то, как она выглядит.