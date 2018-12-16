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В Египте нашли гробницу середины третьего тысячелетия до нашей эры

Власти Египта объявили о том, что нашли гробницу, датированную серединой третьего тысячелетия до нашей эры. По их словам она «исключительно хорошо сохранилась» и принадлежит древнеегипетскому верховному жрецу времен пятой династии фараонов. Находка принадлежит саккарскому комплексу пирамид в Гизе.

  • @AntiquitiesOf

О захоронении стало известно еще в ноябре, но тогда археологи не могли в нее войти. Гробница принадлежит верховному жрецу Ватайе и его семье — помимо него там захоронены его мать, жена и другие члены рода. По надписям на стенах предположено, что он служил при дворе фараона Неферикара, который правил в 2415-2405 годах до нашей эры. В настоящий момент раскопки продолжаются, но первые кадры гробницы уже есть — посмотрите на то, как она выглядит.

  • Фото: Твиттер @AntiquitiesOf

  • Фото: Твиттер @AntiquitiesOf

  • Фото: Твиттер @AntiquitiesOf

На стенах гробницы изображены цветные рисунки бытовых сюжетов, музыкальных концертов, охоты и так далее. Одна из статуй по периметру захоронения изображает писца, что дает возможность ученым предполагать о том, что в ней воплощен сам жрец Ватайе.

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