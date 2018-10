На Новой Голландии откроется выставка Джеффа Маккормака, посвященная путешествию Дэвида Боуи по СССР

27 октября в Павильоне на Новой Голландии открывается выставка британского фотографа Джеффа Маккормака David Bowie. Rock’n’roll with me, на которых задокументирована его дружба и совместные путешествия с культовым британским музыкантом.

Джефф Маккормак (Уоррен Пис) — один из самых близких друзей Боуи. С 1973 по 1976 годы он сопровождал Боуи в турах как бэк-вокалист, танцовщик и перкуссионист. За это время Маккормак принял участие в записи шести альбомов Боуи, первым из которых был Alladin Sane, а последним – Station to Station. Он также выступил соавтором в композициях David Bowie. Rock‘n’Roll With Me с альбома Diamond Dogs и Turn Blue с альбома Игги Попа Lust for Life.