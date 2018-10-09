На Новой Голландии откроется выставка Джеффа Маккормака, посвященная путешествию Дэвида Боуи по СССР
27 октября в Павильоне на Новой Голландии открывается выставка британского фотографа Джеффа Маккормака David Bowie. Rock’n’roll with me, на которых задокументирована его дружба и совместные путешествия с культовым британским музыкантом.
Джефф Маккормак (Уоррен Пис) — один из самых близких друзей Боуи. С 1973 по 1976 годы он сопровождал Боуи в турах как бэк-вокалист, танцовщик и перкуссионист. За это время Маккормак принял участие в записи шести альбомов Боуи, первым из которых был Alladin Sane, а последним – Station to Station. Он также выступил соавтором в композициях David Bowie. Rock‘n’Roll With Me с альбома Diamond Dogs и Turn Blue с альбома Игги Попа Lust for Life.
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Джефф Маккормак
Петербуржцы увидят на экспозиции 70 снимков, а также фильм Боуи и Маккормака The Long Way Home — после японского тура Боуи решил проехать через всю Россию по транссибирской магистрали. В феврале галерея Francesca Maffeo Gallery в Лондоне впервые показала серию неизвестных фотографий музыканта, сделанных Маккормаком во время их совместного путешествия по СССР.
Боуи использовал 16-миллиметровую кинокамеру, а Маккормак фотографировал. Если музыкант преимущественно снимал жителей страны советов, то его друг в основном фотографировал Боуи.
Дэвид Боуи скончался 11 января 2016 года на 70-м году жизни. Причиной стало онкологическое заболевание — он боролся с ним на протяжении полутора лет.
В рамках выставки на рукотворном острове также пройдет большая параллельная программа: дискуссии Джеффа Маккормака с музыкальным критиком Артемием Троицким и Фрэнсиса Уэйтли с кинокритиком и редактором журнала «Сеанс» Марией Кувшиновой, а также показы фильмов «Дэвид Боуи: последние пять лет» и «Человек, который упал на Землю», встреча с переводчиком Дмитрием Симановским, и вечеринка в Kuznya House с участием диджея и музыканта Расти Игана (Великобритания).
Выставка David Bowie. Rock’n’roll with me будет работать в Павильоне Новой Голландии до 16 декабря.
Вход свободный.
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