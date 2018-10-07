Видео дня: Бэнкси показал подготовку к самоуничтожению своей картины

Картина Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sothebyʼs. Покупатель отдал за эту работу за 1,04 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов).

«Девочка с шаром» была последним лотом на аукционе 5 октября. Самоуничтожение картины началось сразу после удара молотка - она была разрезана встроенным в раму шредером.



Художник выложил в сеть видео о том, как он готовил картину к самоуничтожению.