В ЦПКИО им. Кирова откроется выставка, посвященная 70-летию Михаила Барышникова

Сразу после выпуска из Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета им. А.Я. Вагановой) в 1967 году Михаил Барышников был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр). На сцене театра артист исполнял ведущие партии в балетах «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Гамлет», «Сотворение мира», «Ромео и Джульетта», «Дафнис и Хлоя» и в других спектаклях.

В 1973 получил звание «Заслуженный артист РСФСР». В 1974 году во время летних гастролей группы артистов Большого театра в Канаде 26-летний танцовщик решил не возвращаться в СССР и остался на Западе. Позже артист дебютировал на сцене Американского театра балета в Нью-Йорке.

В эмиграции Михаил Барышников танцевал в лучших труппах на ведущих сценах и площадках (American Ballet Theatre, New York City Ballet), работал с именитыми балетмейстерами, такими как Джордж Баланчин и Джером Роббинс, являлся руководителем и солистом труппы Американского театра балета. В настоящее время за плечами артиста внушительная фильмография, увлечение фотографией и коллекционированием. В 2017 году Барышников вошел в число ста самых влиятельных россиян столетия по версии журнала Forbes.