В ЦПКИО им. Кирова откроется выставка, посвященная 70-летию Михаила Барышникова
В ЦПКиО им. Кирова 24 сентября откроется уличная планшетная выставка «Гений сцены», посвященная 70-летию Михаила Барышникова. Экспозицию составили на основе фотоматериалов и документов, предоставленных ГКУ «Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт- Петербурга». Экспозиция расположится на Верхней аллее у Пристани (от 2 Елагина моста направо). Выставка продлится до 20 ноября.
Петербуржцы узнают о творческом пути одного из величайших танцовщиков, номинанта премий «Оскар» и «Золотой глобус», ставшего живой легендой. В свое время артист преодолел рамки строгого академизма советского балета и вознес русское искусство на новую высоту на мировой сцене.
Сразу после выпуска из Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета им. А.Я. Вагановой) в 1967 году Михаил Барышников был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр). На сцене театра артист исполнял ведущие партии в балетах «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Гамлет», «Сотворение мира», «Ромео и Джульетта», «Дафнис и Хлоя» и в других спектаклях.
В 1973 получил звание «Заслуженный артист РСФСР». В 1974 году во время летних гастролей группы артистов Большого театра в Канаде 26-летний танцовщик решил не возвращаться в СССР и остался на Западе. Позже артист дебютировал на сцене Американского театра балета в Нью-Йорке.
В эмиграции Михаил Барышников танцевал в лучших труппах на ведущих сценах и площадках (American Ballet Theatre, New York City Ballet), работал с именитыми балетмейстерами, такими как Джордж Баланчин и Джером Роббинс, являлся руководителем и солистом труппы Американского театра балета. В настоящее время за плечами артиста внушительная фильмография, увлечение фотографией и коллекционированием. В 2017 году Барышников вошел в число ста самых влиятельных россиян столетия по версии журнала Forbes.
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