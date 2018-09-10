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Сотрудники Эрмитажа присоединятся к акции Ask a curator и ответят на вопросы в соцсетях

12 сентября в сети пройдет международная музейная акция Ask a curator («спроси куратора»), участие в которой примет Эрмитаж. 

В этот день сотрудники музеев со всего мира будут отвечать на вопросы посетителей в социальных сетях. Организаторы уверяют: «Не бывает глупых вопросов — бывают незаданные».

Куратор акции — Мар Диксон, создавшая проект «Музейное селфи». Впервые мероприятие «Спроси куратора» прошло в 2010 году, с тех пор с нем стали участвовать сотни культурных организаций по всему миру. Найти посты, в комментариях к которым задают вопросы, можно по хэштегам #AskACurator и #СпросиКуратора.

Помимо Государственного Эрмитажа в Петербурге к акции присоединятся организаторы проекта «Детские дни», Гранд-макет «Россия» и Всероссийский музей А.С. Пушкина.


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