На открытии первой выставки Покраса Лампаса в Москве выстроилась огромная очередь
7 сентября в Москве открылась первая выставка художника-каллиграфа и победителя премии журнала «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покраса Лампаса.
Площадкой экспозиции стала крыша бывшего завода, ныне культурного центра «Красный Октябрь» в центре столицы. Сам Покрас Лампас будет присутствовать на выставке в течение 20 дней, одновременно работая над холстами, инсталляциями и манифестом. Перед открытием у входа выстроилась огромная очередь из желающих посмотреть на работы самого известного в России граффити-райтера и идеолога собственного движения в современном искусстве — каллиграфутуризма.
В июле Покрас показал свою самую большую работу в Петербурге — мурал «Д ¥ Ā Л И З М» на внутренней стене отеля Wynwood на канале Грибоедова.
Каллиграффити посвящено двойственности восприятия современного искусства. Текст написан на двух языках с ипользованием букв древней и современной каллиграфии. Это манифест миллениалов с ценностями прошлых поколений. Дуализм, по словам автора, проявляется и в выборе цвета: левая часть работы ближе к оригинальной гамме фасада, правая часть более контрастна.
Летом в Петербург приезжал номинант премии «Оскар» Даррен Аронофски. Вместе с каллиграфом он расписал стену в клубе «Клуб».
Покрас Лампас
В интервью журналу «Собака.ru»
Чтобы творчество стало успешным сейчас, у него должны быть философия, концепция, смысл. Больше нет смысла создавать просто красивую картинку — их сейчас слишком много на стоках, в «Инстаграме». Смысл должен быть авторским. Если ты копируешь или придумываешь в рамках тенденции, то не говори, что создаешь современную культуру, — это неправда. Это не современная культура, а переосмысление идей. Я могу сказать, что делаю искусство про будущее. Почему про будущее? Потому что про смешение культур. Почему про смешение? Потому что глобализация ведет к увеличению количества знаний, которые человек может легко получить, упрощению коммуникации между народами, а значит, и изменению письменности.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.