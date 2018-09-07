На открытии первой выставки Покраса Лампаса в Москве выстроилась огромная очередь

В июле Покрас показал свою самую большую работу в Петербурге — мурал «Д ¥ Ā Л И З М» на внутренней стене отеля Wynwood на канале Грибоедова.

Каллиграффити посвящено двойственности восприятия современного искусства. Текст написан на двух языках с ипользованием букв древней и современной каллиграфии. Это манифест миллениалов с ценностями прошлых поколений. Дуализм, по словам автора, проявляется и в выборе цвета: левая часть работы ближе к оригинальной гамме фасада, правая часть более контрастна.