16 самых важных выставок осени
Частные Рембрандты, Вермеер и Фабрициус, футуристическая мода, Шагал и Кандинский, а также продолжение «Саги о Романовых» – мы собрали лучшее, что ждет вас в музеях и галереях осенью.
«Чувственные опыты»
Где: Новая Голландия, Павильон
Когда: уже идет (до 25 сентября)
Музей современного искусства «Гараж» привез в Новую Голландию работы девяти участников программы поддержки молодых российских художников. Прославленный куратор и арт-теоретик Виктор Мизиано объединил видео, фотографии, живопись и инсталляции Николая Алексеева, Аслана Гайсумова, Евгения Гранильщикова, Ильи Долгова, Анастасии Кузьминой, Кирилла Макарова, Ивана Новикова, Александры Сухаревой и Анны Титовой темой чувственного переживания реальности – в противовес мейнстримному аналитическому исследованию или критике.
Акира Утияма «Сияние жизни»
Где: Эрарта
Когда: уже идет (до 26 ноября)
Японский фотохудожник каждый год наблюдает за тем, как стаи лебедей прилетают на зимовку из Сибири в Японию. За пять лет наблюдений за птицами он сделал более 450 тысяч фотографий. Утияма использует для печати особую бумагу «фреско жикле». Она покрыта специальным составом, изготовленным по старинной японской технологии. Специфика снимков позволяет сравнить их с масляной живописью.
«Конашевич. Известный и неизвестный»
Где: Михайловский замок
Когда: уже идет (до 1 октября)
Художник Владимир Конашевич знаком многим с детства – по иллюстрациям к сказкам Андерсена и Пушкина, сочинениям Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Юрия Олеши и многих других. На выставке в Михайловском замке Русского музея покажут не только его рисунки, пейзажи, натюрморты, портреты – около 150 работ, как из собрания музея, так и его семьи.
«Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»
Где: Эрмитажа
Когда: уже идет (до 13 января)
Нью-йоркский инвестиционный банкир Томас Каплан и его жена с русскими корнями Дафна Реканати-Каплан за немыслимо короткий срок – всего 15 лет – собрали крупнейшую частную коллекцию голландской живописи «золотого» XVII века, включая произведения Рембрандта ван Рейна, Яна Ливенса, Франса Халса, Яна Вермеера. В Россию привезут двенадцать картин и один рисунок Рембрандта, маленький шедевр Вермеера «Девушка за верджинелом», картину «Явление ангела Агари» загадочного Карела Фабрициуса – в общей сложности 82 работы. Подробнее о коллекции и выставке в нашем гиде.
Выставка «На своем месте»
Где: KGallery
Когда: 7 сентября – 14 октября
В KGallery открывается выставка Анатолия Белкина, приуроченный к его юбилею. «На своем месте» – это увлекательная графическая история из жизни незнакомок: серия состоит из 47 постановочных фотографий и 26 рисунков.
«Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии»
Где: Эрарта
Когда: 14 сентября – 13 января
Перье, автор портретов звезд кино, музыки и моды, работал на самые известные журналы и бренды, для которых создал внушительную портретную галерею знаменитостей XX века. Всего в Эрарте представлено более его 50 работ, начиная с первых этапов карьеры Перье, когда он работал в популярном французском журнале Salut les Copains, посвященном музыкальной молодежной культуре 1960-х. Именно тогда прошли его съемки легендарных The Beatles и Rolling Stones. Отдельным циклом работ на выставке станет серия «Мир дизайнеров моды», созданная в 1990-х по заказу журнала Elle: фотопортреты Ива Сен-Лорана, Жан-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо.
Выставка Бэнкси
Где: Манеж конюшенного ведомства
Когда: с 14 сентября
Скандальная экспозиция, которую в Москве посетили более 300 тысяч человек, едет в Петербург. На выставке покажут около 100 работ, как оригиналы самого знаменитого граффити-художника в мире, так и принты с фото.
«Хранить вечно: 100-летие создания пригородных музеев в бывших царских резиденциях»
Где: «Манеж»
Когда: 18 сентября – 8 октября 2018 года
Мультимедийный проект на стыке жанров (это и спектакль, и видеоинсталляция) посвящен столетию музеев-заповедников «Гатчина», «Павловск», «Петергоф», «Царское Село». Проводником-гидом в спектакле-выставке по минувшему веку станет девочка, которую озвучила Алиса Фрейндлих. Поставил перфоманс худрук БДТ Андрей Могучий, а за художественную концепцию отвечала обладатель премий «Золотая маска», «Инновация», один из авторов концепции Нового Пространства Театра Наций Вера Мартынова. Музыку написал Владимир Раннев.
«Экспрессионизм в русском искусстве»
Где: Русский музей, корпус Бенуа
Когда: 20 сентября – 19 ноября
Очередная масштабная монографическая выставка в Русском музее из цикла, посвященного влиятельным течениям искусства XX века на отечественной почве. До нее были символизм, импрессионизм и неоклассицизм. Экспрессионизм же рассматривается кураторами не как отдельное направление (подобно существовавшему в веймарской Германии, например), а как прием, стиль отдельных представителей русского авангарда. На выставке будет около 350 работ 1900-х — середины 1930-х годов. Наряду с произведениями Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Марка Шагала, Павла Филонова, будут впервые показаны пока менее известные работы их коллег из художественных группировок «Союз молодежи», «Ослиный хвост», «Бубновый валет», «Общество станковистов», «Круг».
Впервые широко будет представлена печатная графика русского экспрессионизма — станковые гравюры, литографированные книги и плакаты.
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«Механизмы парадокса»
Влад Кульков. «Муравьи никогда не спят»
Где: Галерея Anna Nova
Когда: 21 сентября – 3 ноября
Кульков – петербургский художник, чья графика, скульптура и живопись тематизирует границу культурного / социального и природного / органического. В новом галерейном проекте Влада фигура муравья получает метафизическое измерение: он предстает перед зрителем как своеобразная монада, корпускул, мельчайшая частица синтеза. Такому художественному видению послужил предшествующий опыт художника, сложившийся из детского увлечения математикой и чтения рассказа «Чудо Бореля» Юрия Буйды.
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Диего Веласкес. Инфанта Мария Терезия в четырнадцать лет
«Имперские столицы: шедевры живописи из Вены и Петербурга»
Где: Эрмитаж
Когда: 5 октября – 13 января
14 картин из каждого музея (Эрмитажа и венского Художественно-исторического) объединятся в пары по признаку сопоставления: критерием станет или авторство одного живописца, или близость сюжетов, или композиционная общность. Из австрийской столицы привезут картины Сандро Боттичелли, Якопо Тинторетто, Ханса Хольбейна, Франса Халса, Рембрандта, Николы Пуссена, Антуана Ватто.
«Вау-мода! World of WearableArt™»
Где: Эрарта
Когда: 6 октября – 3 января
Эрарта продолжит серию выставок, связанных с модой. Ранее музей показывал в Петербурге футуристическую обувь от известных мастеров со всего света; удивительные творения именитого «шляпника» Филипа Трейси и нашумевший проект лондонского музея Виктории и Альберта «Под одеждой», посвященный истории дизайна нижнего белья. На сей раз в экспозиции будут самые безумные и необычные костюмы созданные для международного конкурса дизайнеров, победителей которого ежегодно награждают в столице Новой Зеландии. Среди экспонатов: кокетливое платье из розового стеклопластика, «Американская мечта», напоминающая автомобиль 1950-х, наряд из ткани, папье-маше и проволоки, превращающий человека в фантастического жителя морских глубин; одеяние в форме готического замка и многое другое.
Аудио-визуальный перформанс «ОМ»
Где: «Порт Севкабель»
Когда: 11 и 12 октября
Синтетическая мистерия в «Порт Севкабель» с участиемлегенды московского акционизма 1990-х Олега Кулика, а также мультифункциональной ресторанной команды «ОПГ Добрых Дел», симфонического оркестра, который исполнит произведения Филиппа Гласса, Леонида Десятникова, Галины Уствольской. По словам куратора Лизы Савиной, цель перформанса – «изменить стереотип восприятия академической музыки и рассказать о месте человека в эпоху нового гуманизма».
Егор Крафт. «Ákkta»
Где: Галерея Anna Nova
Когда: 9 ноября – 2 февраля
Молодой художник в критической и одновременно спетакулярной манере работает на границах реального и виртуального, настаивая на тщетности этого разделения. Крафта интересует, как технологии влияют на наше фрагментированное восприятие мира. Его первая персональная выставка в галерее объединяет как новые, так и знаковые работы прошлых лет, в том числе фильм Air Kiss и проект Content Aware Studies, в котором компьютер посредством алгоритмического анализа машинного обучения воссоздает утраченные фрагменты античных фризов и скульптур.
«Николай I. Из цикла „Сага о Романовых“»
Где: Русский музей
Когда: конец ноября
Серия выставок о Романовых в Русском музее стартовала пять лет назад, в год 400-летия воцарения последней российской царствующей династии. Экспозиция будет посвящена одному из самых противоречивых ее представителей, Николаю I, которого одни именовали официально «Незабвенным», а другие обзывали «Палкиным». Несмотря на неоднозначную оценку, царствование Николая Павловича явилось одним из самых блестящих в истории отечественной культуры. Вместе с тем, выставки, посвященной эпохе с 1825 по 1855, как самостоятельному и целостному художественно-культурному явлению, до сих пор не было. Архивные документы будут соседствовать с живописью, графикой и другими медиумами.
«Искусство Катара»
Где: «Манеж»
Когда: конец ноября
В рамках Петербургского культурного форума откроется выставка-блокбастер из одной из богатейших абсолютных монархий Персидского залива. Катарский эмир и шейхи – крупнейшие коллекционеры современного искусства в мире. Но помимо этого, на пустынном полуострове есть и свои художники, создающие живопись (преимущественно абстрактную), фотографию и скульптуры. А эко-футуристические небоскребы Дохи – сами по себе произведения искусства.
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