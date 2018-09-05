16 самых важных выставок осени

Акира Утияма «Сияние жизни»

Где: Эрарта

Когда: уже идет (до 26 ноября)

Японский фотохудожник каждый год наблюдает за тем, как стаи лебедей прилетают на зимовку из Сибири в Японию. За пять лет наблюдений за птицами он сделал более 450 тысяч фотографий. Утияма использует для печати особую бумагу «фреско жикле». Она покрыта специальным составом, изготовленным по старинной японской технологии. Специфика снимков позволяет сравнить их с масляной живописью.