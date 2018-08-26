В парадной на Васильевском висят копии картин Матисса, Пикассо и Малевича

В парадной на Васильевском острове висят копии Пабло Пикассо, Анри Матисса и Казимира Малевича. Фото выложено на странице в Instagram, где рассказывается о городских парадных.

Картины есть на каждом этаже дома, они прибиты к стенам гвоздями. На работах есть подпись Марселя Пире. Работы этого художника можно найти в интернет-магазинах, в основном он пишет пейзажи.