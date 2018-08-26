В парадной на Васильевском висят копии картин Матисса, Пикассо и Малевича
В парадной на Васильевском острове висят копии Пабло Пикассо, Анри Матисса и Казимира Малевича. Фото выложено на странице в Instagram, где рассказывается о городских парадных.
Картины есть на каждом этаже дома, они прибиты к стенам гвоздями. На работах есть подпись Марселя Пире. Работы этого художника можно найти в интернет-магазинах, в основном он пишет пейзажи.
Шёл, шёл и в парадной #Пикассо нашёл. . Васильевский остров, наши дни, обычная парадная во дворе. В мансарде #мастерскаяХудожника. Она пустила корни глубоко в дом – на каждом этаже висят по несколько оргалитов и холстов, копирующих известную классику. Матисс, Пикассо, Малевич: весь джентльменский набор прибит на гвозди прямо к стенам. . Марсель Пире – так подписаны все работы в парадной. Гугл по имени выдал только десяток картинок, но ничего не рассказал про автора. Подозреваю, что это псевдоним, конечно, но деталей искать не стану – работы за его авторством (не копии) совершенно точно не моё. А вам было бы интересно докопаться до истины?
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