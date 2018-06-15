В Петербурге откроют выставку в честь 60-летия Тимура Новикова

16 июня в ЦСИ имени Сергея Курехина откроется выставка, посвященная Тимуру Новикову, которому 24 сентября этого года исполнилось бы 60 лет.

Экспозиция – дань памяти выдающемуся художнику и культурному деятелю, воспоминание о времени кардинальных перемен, свершившихся в художественной среде, и о дружбе между художником и музыкантом Сергеем Курезиным, определившими лицо своей эпохи. Кураторами выступили Олеся Туркина и Вика Илюшкина.

На выставке будут представлены два основных этапа в творчестве Тимура Новикова – времени «Новых художников» и неоакадемизма. Посетителям покажут последнее созданное художником произведение «Людвиг II Баварский», которое воплощает идеалы неоакадемизм.

Работы художника предоставлены его семьей и ближайшими друзьями. Экспозиция открывается в день рождения Сергея Курехина, 16 июня. Художник постоянно участвовал в перформансах оркестра «Популярная механика», выходя на сцену, например, с надувным драконом, играл на музыкальных инструментах, расписывал занавес для представлений, создал знаменитый Курехина, украшавший «Поп-механику».