Эрмитаж купил картину «Аврора» Ансельма Кифера за 64 миллиона рублей
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«Аврора»
Эрмитаж купил картину немецкого художника Ансельма Кифера «Аврора» за 63,7 млн рублей. Об этом говорится в данных портала госзакупок. Картина была написана специально для Петербурга.
Музей использовал средства собственного эндаумента (фонда, сформированного за счет пожертвований), совместно с Благотворительным Фондом Владимира Потанина. «Стоимость произведения искусства в рублях определяется по курсу евро, установленному ЦБ РФ, на дату заключения договора, и не может превышать 63,75 млн рублей», — говорится в документе. Помимо этого, известно, что 76,25 тысяч евро из общей суммы были выделены «жертвователем».
Ансельм Кифер считается одним из самых дорогих современных художников. Его работы хранятся в Лувре, нью-йоркском Музее современного искусства Соломона Гуггенхайма и Музее Гуггенхайма в Бильбао. Судя по информации из открытых источников.
Выставка одного из самых дорогих художников мира Ансельма Кифера «Ансельм Кифер — Велимиру Хлебникову», на которой была представлена эта работа, прошла в 2017 году. Здесь можно посмотреть видео экскурсии по выставке Кифера - ее провел заведующий Отделом современного искусства Дмитрий Озерков специально для читателей «Собака.ru».
Летом 2016 года на аукционе Phillips был установлен рекорд цен на произведения Кифера. Полотно «Велимиру Хлебникову. Доктрина войны: Битвы», тематически «созвучное» приобретению Эрмитажа, ушло с молотка за 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Прежний рекорд цен на этого художника был установлен на уровне 1,82 миллиона фунтов.
9 июня с 18:30 до 03:00 Эрмитаж проводит интеллектуальный марафон «Без названия», посвященный выставкам «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех» и «Арте Повера. Творческий прорыв».
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