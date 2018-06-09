Эрмитаж купил картину «Аврора» Ансельма Кифера за 64 миллиона рублей

Эрмитаж купил картину немецкого художника Ансельма Кифера «Аврора» за 63,7 млн рублей. Об этом говорится в данных портала госзакупок. Картина была написана специально для Петербурга.

Музей использовал средства собственного эндаумента (фонда, сформированного за счет пожертвований), совместно с Благотворительным Фондом Владимира Потанина. «Стоимость произведения искусства в рублях определяется по курсу евро, установленному ЦБ РФ, на дату заключения договора, и не может превышать 63,75 млн рублей», — говорится в документе. Помимо этого, известно, что 76,25 тысяч евро из общей суммы были выделены «жертвователем».

Ансельм Кифер считается одним из самых дорогих современных художников. Его работы хранятся в Лувре, нью-йоркском Музее современного искусства Соломона Гуггенхайма и Музее Гуггенхайма в Бильбао. Судя по информации из открытых источников.