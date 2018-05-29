Михаил Пиотровский рассказал об опасности проведения выставок за рубежом

Директор Эрмитажа и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаил Пиотровский заявил, что для проведения зарубежных выставок музеям нужны гарантии неприкосновенности экспонатов, сообщает РИА.

По его словам, при организации выставок в других странах все еще существуют проблемы с сохранностью экспонатов. Так, например, несколько лет назад отменили выставку Марка Шагала в Стокгольме, так как шведская сторона не смогла предоставить российской гарантии возврата музейных ценностей. Тогда Пиотровский отметил, что по причине отсутствия гарантий Эрмитаж не привозит выставки в США.

«Ничего особенно не изменилось. Те же опасности, те же угрозы. Мы с этим боремся. Но ничего особенного не изменилось», — подчеркнул директор петербургского музея. По мнению Пиотровского, для нормального культурного сотрудничества необходимо отказаться от арестов выставок, а все вывезенные за рубеж экспонаты должны возвращаться в срок.

Напомним, ранее Михаил Пиотровский объяснил, почему Эрмитаж отказался от проведения выставки британского художника Дэмиена Херста. Причиной этого решения стали завышенные требования со стороны художника.