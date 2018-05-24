Гид по выставке скульптур Дали в Эрарте
С 25 мая в Эрарте открывается выставка бронзовых скульптур самого известного сюрреалиста Сальвадора Дали. Галерея привезла коллекцию Беньямино Леви, приятеля и покровителя Дали. Именно он предложил художнику отлить в бронзе фантазийные образы с его картин. Рассказываем, что смотреть в экспозиции и как понимать работы художника.
«Адам и Ева»
Одна из наиболее ранних (среди представленных) работ. На бумаге оригинал гуашью был сделан в 1968-м, а отлили скульптуру в 1984 году. Дали изображает самый драматичный момент в Эдеме: Ева предлагает Адаму вкусить запретный плод. Он, еще не зная, чем для человечества обернется его грехопадение, в изумлении и нерешительности поднимает руку. Знающий о грядущем изгнании из рая змей пытается утешить обреченных (и в скором времени смертных) людей и сворачивается в форму сердца, напоминая Адаму и Еве о том, что у них все еще есть любовь. И она нечто целое, которое всегда больше суммы отдельных частей.
«Благородство времени»
Один из самых растиражированных образов, придуманных Дали: часы перекинуты через ветку мертвого дерева. Время у сюррелиста не линейно – оно сливается с космосом. Мягкость часов также намекает на психологическое восприятие времени: когда нам скучно или некомфортно, оно идет медленнее. Безвольные часы больше не показывают время, не измеряют его течение. Значит, скорость нашего времени зависит только от нас.
Часы ниспадают на мертвое дерево, ветви которого уже породили новую жизнь, а корни овили камень. Ствол дерева одновременно служит часам опорой. Термин «корона часов» в английском языке также означает механическое устройство, позволяющее установить стрелки и завести часы. Но по часам Дали оно неизменно – его невозможно установить. Без движения «корона» становится королевской, которая украшает часы и указывает на то, что время не служит людям, а властвует над ними. Его сопровождают два повторяющихся фантастических символа: созерцающий ангел и женщина, укутанная в шаль. Время царствует как над искусством, так и над реальностью.
«Алиса в Стране чудес»
Как и героиня Кэрролла, Дали, вооруженный творческим воображением, путешествовал по трудной и длинной дороге в стране снов. Художника притягивал невероятный сюжет и экстравагантные персонажи сказки. Алиса — вечный ребенок, способный постичь абсурдную логику и Страны чудес, и Зазрекалья. В скульптуре ее скакалка превратилась в плетеный шнур, символизирующий повседневную жизнь. На ее руках и в волосах расцвели розы, олицетворяющими женскую красоту и вечную молодость. А платье-пеплум напоминает об античных образцах совершенства формы.
«Дань моде»
Отношения Дали с высокой модой завязались в 1930-е годы благодаря работе с Коко Шанель, Эльзой Скиапарелли и журналом Vogue и продолжались всю его жизнь. Голову Венеры, застывшей в позе супермодели, украшают розы — символ невинности. Ее лицо лишено черт, что позволяет поклоннику воображать такое лицо, какое он пожелает. Он «денди» и стоит перед ней на одном колене.
«Поклонение Терпсихоре»
Муза танца в интерпретации Дали создает два зеркальных образа: мягкая фигура противопоставляется твердой и застывшей. Отсутствие черт лица подчеркивает символическое звучание композиции. Танцовщица с плавными классическими формами представляет Грацию и бессознательное, в то время как угловатая, кубистская вторая фигура говорит о постоянно растущем и хаотичном ритме жизни.
«Улитка и ангел»
Скульптура отсылает ко встрече художника с Зигмундом Фрейдом, которого он считал своим духовным отцом. Психоаналитические идеи, повлиявшие на Дали на ранних этапах развития сюрреализма, нашли отражение во многих произведениях. Улитка, примостившаяся на сидении велосипеда, стоявшего недалеко от дома Фрейда, поразила воображение Дали. Он увидел в ней человеческую голову — самого основателя психоанализа.
Дали был одержим образом улитки, поскольку в ней заключено парадоксальное сочетание мягкости (тело животного) с твердостью (его панцирь). Поэтому общепринятый символ праздного времяпрепровождения получает у него крылья и легко движется по волнам. А посланник богов, способный развить безграничную скорость, на короткий миг присел на спину улитки, наделив ее даром движения.
«Видение ангела»
Сальвадор Дали осмысляет классическое религиозное изображение. Большой палец, из которого возникает жизнь (ветки дерева), символизирует силу и господство Абсолюта. По правую сторону от божества находится человечество: мужчина в расцвете жизненных сил. По левую сторону — ангел, символизирующий дух созерцательности; его крылья покоятся на костыле. Несмотря на то что человек соединен с Богом, божественное знание превосходит его собственное.
«Космическая Венера»
Воздавая должное женской фигуре, Дали наделяет ее своими особыми элементами. В основе скульптуры лежит классическая форма мраморной статуи женского торса, к которой добавлены четыре элемента: мягкие часы, яйцо, два муравья и разделение тела на две части.
Перекинутые через шею говорят о двух противоположных идеях. С одной стороны, красота плоти временна и непременно исчезнет. С другой стороны, красота искусства вечна. Муравьи служат напоминанием о человеческой смертности и непостоянстве. Яйцо оказывается положительным символом, олицетворяющим жизнь, возрождение, воскрешение и будущее.
«Единорог»
Мифическое животное ассоциируется с целомудрием и девственностью, как мужской, так и женской. По этой причине его образ стал эмблемой благородного рыцаря. Кроме того, некоторые легенды представляли единорога символом мужественности. Дали решил изобразить его как некую фаллическую фигуру, чей рог пронзает каменную стену сквозь отверстие в форме сердца, из которого стекает капля крови. Чувственную природу скульптуры подчеркивает фигура лежащей на переднем плане обнаженной женщины.
25 мая – 23 сентября, Эрарта
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