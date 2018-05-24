Гид по выставке скульптур Дали в Эрарте

«Благородство времени»

Один из самых растиражированных образов, придуманных Дали: часы перекинуты через ветку мертвого дерева. Время у сюррелиста не линейно – оно сливается с космосом. Мягкость часов также намекает на психологическое восприятие времени: когда нам скучно или некомфортно, оно идет медленнее. Безвольные часы больше не показывают время, не измеряют его течение. Значит, скорость нашего времени зависит только от нас.

Часы ниспадают на мертвое дерево, ветви которого уже породили новую жизнь, а корни овили камень. Ствол дерева одновременно служит часам опорой. Термин «корона часов» в английском языке также означает механическое устройство, позволяющее установить стрелки и завести часы. Но по часам Дали оно неизменно – его невозможно установить. Без движения «корона» становится королевской, которая украшает часы и указывает на то, что время не служит людям, а властвует над ними. Его сопровождают два повторяющихся фантастических символа: созерцающий ангел и женщина, укутанная в шаль. Время царствует как над искусством, так и над реальностью.